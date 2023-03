Lesedauer: ca. 1 Minute

​Eigentlich war vor dem letzten Spieltag in der Oberliga Süd nur noch eine Frage offen: Peiting oder Memmingen auf Platz sechs? Peiting löste seine Aufgabe gegen Landsberg souverän und weil Deggendorf sich schon auf die Play-Offs einstimmte und sich nicht gehen ließ, müssen die Indians jetzt erst die Pre-Play-Off-Aufgabe gegen DEL2-Absteiger Tölzer Löwen bestehen.

Eine machbare Aufgabe, die die Indians zwar als Favorit sieht, aber die Löwen sind nicht zu unterschätzen. In der zweiten Begegnung treffen die Füssener auf die Islanders. Auch hier war die Frage vor dem Spieltag offen, aber niemand traute den Bodenseern einen Sieg beim Saisonüberflieger Weiden zu, was am Ende auch eintraf. Füssen dagegen zeigte in Tölz, dass sie sich in guter Form befinden und die kommende Zwischenrunde gerne überstehen möchten.



An der Spitze veränderte sich natürlich nichts mehr. Die erste drei, Weiden, Rosenheim und Deggendorf befinden sich in bester Form und sind alle ein Kandidat für das Viertelfinale. Höchstadt hielt gegen die Starbulls 55 Minuten gut mit, aber in den verbleibenden fünf kassierten sie ungewohnte vier Gegentore. Daran wird in der Zwischenzeit zu tun sein. Am Tabellenende kassierten die Riverkings und Klostersee klare Niederlagen, müssen jetzt schnellstens ihre Moralwerte nach oben bekommen. Am 10. März startet die Play-Down-Serie, die im Best-of-Seven-Modus ausgespielt wird.

Höchstadt Alligators – Starbulls Rosenheim 2:6 (0:0, 1:5, 1:1)

Tore: Höchstadt: Klavs Planics, Maximilian Miller; Rosenheim: Brad McGowan, Travis Oleksuk, Dominik Kolb, Marc Schmidpeter, Stefan Reiter

Memmingen Indians – Deggendorfer SC 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1) n.V.

Tore: Memmingen: Sergei Topol, Andrew Johnston, Linus Svedlund; Deggendorf: Antonin Dusek (2), Petr Stloukal (2)

Blue Devils Weiden – Lindau Islanders 8:0 (2:0, 5:0, 1:0)

Tore: Weiden: Tomas Rubes (2), Ralf Herbst, Adam Schusser, Martin Heinisch, Chad Bassen, Robert Hechtl, Edgars Homjakovs; Lindau: -

Tölzer Löwen – EV Füssen 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) n.V.

Tore: Bad Tölz: Christoph Fischhaber, Tyler McPhee-Ward; Füssen: Bauer Neudecker (2), Jere Helenius

EC Peiting – Landsberg Riverkings 6:1 (4:0, 0:0, 2:1)

Tore: Peiting: Felix Beauchemin-Brassard (2), Samuel Payeur (2), Louis Postel, David Miller, Landsberg: Mika Reuter

EHC Klostersee – Passau Black Hawks 1:7 (1:1, 0:4, 0:2)

Tore: Klostersee: Lynnden Pastachak; Passau: Sergej Janzen (2), David Routa (2), Jakub Cizek (2), Benedikt Jiranek

Pre-Play-Offs Nord

(8., 10., 12.3.)

Icefighters Leipzig – Black Dragons Erfurt

Füchse Duisburg – Hammer Eisbären

Pre-Play-Offs Süd

(8., 10., 12.3.)

Memmingen Indians – Tölzer Löwen

EV Füssen – Lindau Islanders

Play-Off-Achtelfinale

(Spiele 17., 19., 21., 24., 26.3.)

Hannover Scorpions – Füssen/Lindau/Tölz

Saale Bulls Halle – Memmingen/Füssen/Lindau

Tilburg Trappers – EC Peiting

Hannover Indians – Höchstadt Alligators

Blue Devils Weiden – Duisburg/Hamm/Erfurt

Starbulls Rosenheim – Leipzig/Duisburg/Hamm

Deggendorfer SC – Herne Miners

SC Riessersee – Crocodiles Hamburg

Play-downs Nord

Durch den DEB abgesetzt. Die EG Diez-Limburg ist freiwilliger Absteiger.

Play-downs Süd

(10., 12., 17., 19., 24., 26., 28.3.)

Landsberg Riverkings – EHC Klostersee