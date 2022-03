Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das war ein erfolgreicher Start für die Gastgeber in den Pre-Play-offs in der Oberliga Süd.

Der EC Peiting wie auch der SC Riessersee besiegten relativ klar ihre Gegner, Lindau Islanders und EV Füssen, und sind jetzt im Rückspiel in einer guten Position. Beide Spiele, in Lindau und in Füssen, beginnen um 18 Uhr.

SC Riessersee – EV Füssen 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Tore Riessersee: Florian Vollmer, Robin Soudek, Anton Radu, Benjamin Kronawitter;Füssen: Christian Krötz

EC Peiting – EV Lindau Islanders 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)

Tore Peiting: James Morris, Nardo Nagtzaam, Marco Habermann, Thomas Heger, Dominic Krabbat, Lukas Motloch; Lindau: Damian Schneider, Dustin Reich, Dominik Patocka