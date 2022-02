Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im einzigen Duell des Tages in der Oberliga Süd gewann der Favorit, doch der EC Peiting benötigte bei den Lindau Islanders eine Verlängerung.

Jetzt haben die Peitinger wieder vier Punkte Vorsprung auf Höchstadt und sieben auf Riessersee. Beide Kontrahenten haben jedoch noch Nachholspiele, so dass der Vorsprung schnell schmelzen kann. Im Kampf um Platz zehn hätten die Islanders sicherlich zwei Punkte mehr gut gebrauchen können. Am Ende war es nur einer und der verhalf immerhin dazu, die Füssener einzuholen, die jedoch noch zwei Nachholspiele zu absolvieren haben.



EV Lindau Islanders – EC Peiting 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:1) n.V.

Die Niederlage der Islanders mit unglücklich zu beschreiben, ist wohl die diplomatischste Form. Nach zwei schwer umkämpften Dritteln stand es 1:1, ehe die Islanders mit einem Doppelschlag durch Lüsch und Redler innerhalb von nur 47 Sekunden auf 3:1 davonzogen. Peiting schlug schnell zurück, schaffte vier Minuten später den Anschluss, verzweifelte aber in der Folgezeit an der Lindauer Defensive. Daraufhin nahm Peiting seinen Keeper Florian Hechenrieder aus dem Kasten und sieben Sekunden vor Spielende erzielte Morris den sehr glücklichen Ausgleich. In der Verlängerung hätten beide Teams die Entscheidung für sich herbeiführen können und so war es am Ende Nagtzaam, der seinem EC Peiting den Zusatzpunkt bescherte.

Tore Lindau: Nolan Redler (2), Florian Lüsch; Peiting: James Morris, Nardo Nagtzaam, Tim Mühlegger, Dominic Krabbat