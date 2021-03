Lesedauer: ca. 1 Minute

Nachdem die sportliche Leitung des Deggendorfer SC in den letzten Wochen in neue Hände übergegangen ist, wurden sämtliche internen Belange auf Grund der sportlichen Situation genauer unter die Lupe genommen. Folge ist unter anderem, dass in Absprache mit dem Trainerstab insgesamt sieben Spieler am kommenden Wochenende nicht in der Aufstellung für das Heimspiel gegen Lindau zu finden sein werden.

Wie es in der Mitteilung heißt, wurden temporär für eine beziehungsweise zwei Wochen die Spieler Gawlik, Wiederer und Limböck freigestellt. Die Spieler Schaber, Pfänder, Gollenbeck und Nijenhuis wurden mit sofortiger Wirkung suspendiert. „Nachdem es sich bei den vier letztgenannten Spielern um deutlich schwerwiegendere Disziplinlosigkeiten handelt, muss erst noch die endgültige Aufarbeitung abgewartet werden, bis die Verantwortlichen entscheiden können, welche Konsequenzen gezogen werden müssen“, teilte der Verein mit. Trotz der „disziplinarischen Verfehlungen“ der Spieler werde der Deggendorfer SC weiterhin deren Persönlichkeitsrechte wahren und sich nicht zu den Hintergründen äußern.

Die ausstehenden Spiele der aktuellen Saison inklusive Play-offs wird der DSC mit dem verbliebenen Kader absolvieren. „Dass dies grundsätzlich nicht im Sinne der Verantwortlichen des DSC war, bedarf keiner Diskussion. Der Vereinsführung ist es bewusst, vor welchen Herausforderungen die Mannschaft derzeit steht. Es ist dem DSC aber wichtig, an dieser Stelle das Zeichen zu setzen, dass solche Vorkommnisse in keinster Weise toleriert werden Darüber hinaus gilt es nun, möglichen weiteren Schaden für das Deggendorfer Eishockey abzuwenden“, so der Verein.