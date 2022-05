Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach den Verlängerungen von Krumpe und Vollmayer, steht nun auch der Verbleib von Steffen Tölzer, Aaron Reinig und Dominik Kolb bei den Starbulls Rosenheim fest – ein Verteidiger wird noch gesucht.

Die Verlängerungen der Eigengewächse Florian Krumpe und Maximillian Vollmayer stehen seit gut zwei Wochen fest. Nun gesellen sich zu diesen beiden drei weitere Verteidiger bei den Starbulls Rosenheim für die anstehenden Saison hinzu.

Dabei wurde der aus der DEL gekommene Steffen Tölzer bereits vor der abgelaufenen Saison mit einem Zwei-Jahres-Vertrag ausgestattet. Auch Aaron Reinig hatte einen solchen Vertrag, allerdings mit einer Ausstiegsklausel für die DEL2. Trotz Angebote aus der höherklassigen DEL2 hat Reinig diese Option nicht genutzt und seit gestern steht definitiv fest, dass er weiterhin für Rosenheim auflaufen wird. Mit Dominik Kolb hingegen hat man sich kurz vor den Playoffs auf die dritte gemeinsame Saison geeinigt.

Nun sind die Starbulls Rosenheim noch auf der Suche nach einem Verteidiger, damit dieser Teil der Mannschaft abgeschlossen werden kann.

Der neue Starbulls-Coach Jari Pasanen freut sich über diese Verteidigung: „Selbstverständlich muss ich die Jungs alle noch kennenlernen, aber natürlich habe ich mich im Vorfeld über die Spieler erkundigt. Wir haben schon jetzt alle Elemente an Board, die wir brauchen. Dabei sind spielerische, offensive und auch körperliche Qualitäten vorhanden, die wir natürlich verstärkt aus den Jungs herauskitzeln wollen. Ich bin mir sicher, dass wir ein letztes passendes Puzzlestück für unsere Verteidigung finden werden.“

Nicht mehr für Rosenheim auflaufen wird Tobias Beck. Hierzu äußert sich Geschäftsführer Daniel Bucheli wie folgt: „Tobi hat es sich einfach verdient dauerhaft Spielpraxis in der Oberliga zu sammeln und sich weiterzuentwickeln. Wir bewegen uns hier auf einem enorm schmalen Grat zwischen sportlichen Zielen von 1. Mannschaft und Nachwuchs. So haben wir gemeinsam entschieden, dass ein Wechsel in der weiteren Entwicklung vorerst das Beste ist und wir haben Tobi auch bei der Suche nach dem neuen Verein unterstützt. Idealerweise macht Tobi seine nächsten Schritte und ist schon bald wieder in Rosenheim. Bis dahin wünscht der Verein Tobi privat wie auch sportlich alles Gute auf seinem Weg.“