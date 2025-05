Lesedauer: ca. 1 Minute

Topverpflichtung bei den Islanders: Den Inselstädtern ist ein namhafter Transfer gelungen. Von den Lausitzer Füchsen kommt der erfahrene Stürmer Dominik Grafenthin zum EV Lindau. Zuvor war schon Torwart Daniel Filimonow aus Weißwasser an den Bodensee gewechselt.

Der 29 Jahre alte Grafenthin, der dem gleichen Jahrgang wie Leon Draisaitl, Dominik Kahun und Nico Sturm angehört und mit diesen in verschiedenen Nachwuchs-Nationalmannschaften zusammenspielte, erhält bei den Islanders einen Vertrag für die kommende Saison. Er soll bei den Islanders mit seiner langjährigen Erfahrung die Offensive unterstützen und für Akzente sorgen. Einen Spieler von seiner Klasse zu verpflichten, ist für die Islanders keine Selbstverständlichkeit. Nach einer für ihn persönlich schwierigen Saison mit einer schweren Oberkörperverletzung will sich der in Berlin geborene Stürmer bei den Islanders durch starke Leistungen wieder für höhere Aufgaben empfehlen. Hierbei sieht er bei den Islanders unter Headcoach Michael Baindl die besten Chancen dazu. „Dominik hat jahrelang in den höheren Ligen bewiesen, was er leisten kann. Mit ihm bekommen wir einen motivierten, technisch und schlittschuhläuferisch starken Spieler, der sich nach seiner Verletzung wieder in guter Form präsentieren möchte“, erklärte Milo Markovic, Sportlicher Leiter der Islanders.

Grafenthin spiele bei den Lausitzer Füchsen mit Alexander Dosch zusammen, der einst für die Islanders auf dem Eis stand. Dosch war den umgekehrten Weg gegangen, er hatte sich in Lindau wieder für die DEL2 ins Gespräch gebracht und war im Sommer 2024 zu den Füchsen gewechselt und verlängerte dort nach einer guten ersten Saison seinen Vertrag.

Grafenthin war – bedingt durch den Umzug seiner Eltern - mit sieben Jahren nach Österreich gekommen, spielte ein Jahr beim UEC Mödling und dann in Wien (Wiener Eislöwen und Vienna Capitals). Danach wechselte er zu Red Bull Salzburg und ging anschließend nach Berlin zu den Eisbären Juniors. Seinen ersten Profivertrag erhielt der Stürmer bei den Eisbären Berlin und in der weiteren Folge stand er drei Jahre für die Dresdner Eislöwen in der DEL2 auf dem Eis.

Seit seinem 22. Lebensjahr spielte Grafenthin sechs Jahre in Österreich. „Ich besitze lediglich den deutschen Pass, habe aber durch meine lange Nachwuchszeit in Österreich mit 14 Jahren den Status ‚Eishockey Österreicher‘ bekommen, weshalb ich in Österreich nicht als Kontingentspieler zähle“, erläuterte Grafenthin einst in einem Interview. In der Alpenrepublik entwickelte er sich zu einem gestandenen Angreifer. Dies zeigen auch seine Zahlen. In seiner Vita hat er zwei Spiele in der DEL, 226 Spiele in der DEL2 und bislang 24 Oberliga-Spiele sowie 240 Spiele in der höchsten Österreichischen Liga stehen.



auf Sportdeutschland.TV 🏆 Erlebe alle 64 Spiele der Eishockey WM 2025 LIVE & ohne Abo für nur 15 Euro 🥅