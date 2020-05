Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach den bisherigen Vertragsverlängerungen präsentiert man beim Höchstadter EC den ersten Neuzugang, der den Fans kein Unbekannter sein dürfte: Stürmer Dimitri Litesov wechselt von den Starbulls Rosenheim nach Höchstadt und wird künftig für die Alligators auf Tor- und Punktejagd gehen.

Mit dem Abschied von Juris Upitis fehlte den Höchstadtern ein Rechtsschütze im Kader, durch die Verpflichtung von Litesov ist es gelungen, sich auf dieser Position mit dem Wunschspieler zu verstärken.

Der 30-Jährige durchlief die Nachwuchsschule des Kölner EC und stand anschließend fünf Jahre für die Fischtown Pinguins in Bremerhaven auf dem Eis. Nach zwei Jahren in der Oberliga für die Mighty Dogs Schweinfurt führte sein Weg für fünf Jahre zum Deggendorfer SC und von dort in der vergangenen Spielzeit zu den Starbulls Rosenheim. Der Wechsel nach Höchstadt hat für ihn auch familiäre Gründe: „Da unser Lebensmittelpunkt in Würzburg ist, ist die Nähe zu Höchstadt ideal. Ich kenne Nemo, Benni Dirksen und Daniel Tratz schon sehr lange und so haben sich gute Gespräche ergeben. Ich freue mich darauf mit bekannten Gesichtern dieses Jahr aufs Eis zu gehen und mit Höchstadt eine gute Saison zu spielen.“

Dimitri Litesov bringt jede Menge Erfahrung mit nach Höchstadt, in 340 Oberligaspielen gelangen ihm 243 Punkte, davon 102 Tore und 141 Vorlagen, und auch in 282 DEL2-Spielen erkämpfte er 71 Punkte. „Dima ist ein Kämpfer und macht dadurch auch seine Mitspieler besser“, so Teammanager Daniel Tratz. „Er ist schnell, für den Gegner unberechenbar und genau derjenige, den wir gesucht haben.“ Auch Trainer Mikhail Nemirovsky hält viel von Litesov: „Dimitri gibt immer hundert Prozent und gönnt sich keine freien Tage. Ich habe mit ihm und gegen ihn gespielt und weiß, wie wichtig er für ein Team ist. Ich freue mich, dass er sich für Höchstadt entschieden hat und darauf, ihn diese Saison coachen zu dürfen.“

Dimitri Litesov wird in Höchstadt die Trikotnummer 91 tragen.