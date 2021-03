Lesedauer: ca. 1 Minute

​Noch drei Spieltage, dann ist der Hauptrunde in der Oberliga Süd 2020/21 beendet. Die Höchstadt Alligators stehen kurz vor Ende auf Platz vier und haben damit alle Erwartungen weit übertroffen.

„Die Teilnahme an den Play-offs war zwar das große Ziel, aber dass wir so erfolgreich sind, habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Da sieht man aber, was man mit einem super Zusammenhalt alles erreichen kann“, erzählt Dimitri Litesov. Der 31-jährige Stürmer wechselte im Sommer nach Höchstadt und ist sehr zufrieden mit seiner ersten Spielzeit beim Höchstadter EC: „Für mich hätte die erste Saison in Höchstadt nicht besser laufen können! Ich wurde hier super aufgenommen, wir haben Erfolg und viel Spaß in der Mannschaft!“

24 Scorerpunkte, davon zehn Tore hat Dimitri Litesov bereits zum Erfolg dieser Spielzeit beigetragen. In den Play-offs könnte es für ihn außerdem noch zu einem besonderen Zusammentreffen kommen, denn sollte sich die Reihenfolge in der Tabelle nicht mehr entscheidend ändern, dann stehen die Alligators im Viertelfinale dem Deggendorfer SC gegenüber, für den Litesov von 2014 bis 2019 spielte: „Gegen den ehemaligen Verein zu spielen, ist immer etwas Besonderes, man kennt sich und schätzt sich. Sollte nun die erste Play-off-Runde gegen Deggendorf gehen, ist man natürlich nochmal extra motiviert.“

Für das letzte Wochenende setzt er sich und seinen Teamkollegen ein klares Ziel: „Wichtig ist jetzt, dass wir den vierten Platz erreichen und mit Heimrecht in die Play-offs starten. Zu Hause sind wir eine Macht!“