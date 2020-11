Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach langen Monaten des Wartens seit dem vorzeitigen Saisonende 2019/20 und dem in den vergangenen Wochen verschobenen Saisonstart 2020/21 steht das erste Pflichtspiel der neuen Saison unmittelbar bevor. Die Blue Devils Weiden hatten nicht nur mit den allgemeinen Einschränkungen durch die Pandemie zu kämpfen, sondern waren auch direkt und unmittelbar von Infektionen mit COVID-19 betroffen.

Die zweiwöchige Quarantäne nach den aufgetretenen Infektionen bei mehreren Spielern der Mannschaft sowie in den Jugendteams hat die Mannschaft und das Off-Ice-Team überstanden und die absolvierten Testspiele gegen Erfurt (9:0) und Passau (4:0) sprechen für eine gut sortierte Mannschaft, die auf den Saisonstart brennt.

Im Tor stehen gleich zwei Neuzugänge für Einsätze parat: Rückkehrer Philip Lehr kennt Weiden bereits aus seiner Zeit als Förderlizenzspieler der Nürnberg Ice Tigers. Als Nebenmann konnte vom Auftaktgegner der Saison 2020/21, den Starbulls Rosenheim, Luca Endres nach Weiden gelotst werden.

In der Verteidigung steht ein weiterer Rosenheimer Neuzugang auf dem Spielbogen: Magnus Enk, der wie Lehr, bereits für den EV Weiden aktiv war. Der letztjährige Förderlizenzspieler Raul Jakob hat sich im Sommer fest den Blue Devils angeschlossen. Aus Selb stieß Dominik Müller zu den Devils. Adrian Klein wurde von den Straubing Tigers an seinen ehemaligen Verein abgestellt bis die Penny DEL in die Saison startet.

Im Sturm besetzt Edgars Homjakovs (zuvor Sonthofen) die zweite Kontingentspieler-Stelle neben Tomas Rubes. Marius Schmidt kam, wie Dominik Müller, vom Rivalen aus Selb. Dennis Palka wechselte aus Herne nach Weiden. Und dann stehen noch zwei besondere Jungs im Aufgebot der Blue Devils: Louis (Kaufbeuren) und Nick (Straubing), die beiden Söhne von Trainer Ken Latta. Während Louis fest bei den Blue Devils unter Vertrag steht, ist Nick von den Straubing Tigers bis zum Saisonstart der DEL an Weiden abgestellt.

Fehlen wird zum Auftakt Martin Heinisch, der nach seiner Matchstrafe in der vergangenen Saison für die ersten drei Partien zum Zusehen verdammt ist. Ebenso nicht auf dem Eis stehen Adam Schusser und Barry Noe sind ins Training zurückgekehrt. Ob Schusser und Noe zum Einsatz kommen entscheidet Trainer Ken Latta nach seinen Eindrücken aus den Trainingseinheiten. Ken Latta steht nach seiner Spieldauer-Strafe am Wochenende an der Bande, da die Strafe nicht saisonübergreifend abgesessen werden muss.

Nach der kurzen Vorbereitung aufgrund der Quarantäne der Mannschaft nach den positiven Corona-Tests und nur zwei Testspielen am vergangenen Wochenende wird es für die Blue Devils ein gefühlter Kaltstart von 0 auf 100 mit einem leichten Anschwitzen. Das Auftaktprogramm hat es mit Rosenheim und Deggendorf zusätzlich in sich, doch die Blue Devils wollen ihr Bestes geben, erfolgreich in die neue Saison zu starten.