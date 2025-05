Lesedauer: ca. 1 Minute

Vom zweifachen Bayernligameister EHC Königsbrunn wechselt Toms Prokopovics zu den Tölzer Löwen in die Oberliga.

Ein Stürmer mit Gardemaßen stößt in der kommenden Saison somit zu den Buam: 1,90 Meter und 83 Kilogramm sorgen ab sofort für zusätzliche Torgefahr. Knapp musste sich der EHC Königsbrunn nach zwei gewonnenen Meisterschaften in den diesjährigen Playoffs dem Aufsteiger aus Erding geschlagen geben. Eine tragende Rolle bei den Königsbrunnern spielte dabei Toms Prokopovics. Der 23-jährige Deutsch-Lette übernimmt an beiden Enden des Eises Verantwortung und schreckt vor keinem Zweikampf zurück. Löwentrainer Axel Kammerer bezeichnet den Center als „Rohdiamanten“, der noch viel Entwicklungspotenzial in sich hat: „Mit seinen 23 Jahren übernimmt Toms schon viel Verantwortung und hatte einen großen Anteil am guten Abschneiden seiner Mannschaft. Wenn er auf dem Eis steht, ist was los. Er sucht den Zweikampf, fährt harte Checks und ist einfach ein unangenehmer Gegenspieler.“ Seine Statistiken untermauern seine Offensivqualitäten: in 130 Spielen für Königsbrunn gelangen dem Linksschützen 71 Tore und 106 Vorlagen.

Für Prokopovics, der im lettischen Talsi geboren wurde, ist es die erste Saison in der Oberliga: „Es wird eine neue Herausforderung. Bad Tölz hat eine lange Eishockeytradition, tolle Fans und eine schöne Umgebung. Die Organisation ist top und so ist mir die Entscheidung, hierher zu kommen, leichtgefallen. Ich freue mich auf die neue Saison und hoffe, meinen Teil zu einem erfolgreichen Team beitragen zu können.“ Seinen Spielstil beschreibt der Vizemeister als sehr energetisch: „Ich mag es, aggressives und offensives Hockey zu spielen. Zu meinen Stärken würde ich auf jeden Fall meinen Schuss und meine schlittschuhläuferischen Fähigkeiten zählen.“



