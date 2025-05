Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit dem 25 Jahre alten Michael Paterson-Jones haben die Memminger Indians einen neuen Schlussmann verpflichtet. Der Linksfänger kommt aus Höchstadt an den Hühnerberg.

Michael Paterson-Jones wird der neue Partner von Basti-Flott-Kucis im Tor der Memminger Indians. Der US-Amerikaner mit deutschen Wurzeln kommt vom Ligakonkurrenten aus Höchstadt in die Maustadt, zuvor war er ausschließlich in den USA aktiv. Insgesamt fünf der letzten sechs Spielzeiten lief der 1,80 Meter große Schlussmann an der Wilkes University in der NCAA3 auf, ehe er erstmals den Weg nach Deutschland fand und bei den Alligators einen Vertrag unterschrieb. In Höchstadt absolvierte Paterson-Jones 16 Partien mit einer Fangquote von über 90 Prozent. Mit Nico Zimmermann bildete er das dortige Gespann, was den HEC in die Playoffs führte.

Patterson-Jones ist als Back-Up hinter Basti Flott-Kucis eingeplant und soll helfen, dem Memminger Stammtorhüter mehr Ruhepausen zu verschaffen. Bezüglich des weiteren Einsatzes von Louis Eisenhut werden derzeit noch mehrere Möglichkeiten geprüft, um dem jungen Torhüter mehr Einsatzzeiten zu verschaffen. Eine endgültige Entscheidung steht aber noch aus.

Sven Müller: „Wir wollten uns auf der Torhüterposition weiter absichern und glauben mit Michael den passenden Mann dafür gefunden zu haben. Zusammen mit Basti wird er ein starkes Duo bilden.“

Die Indians haben außerdem zwei erste Heimspiele für die kommenden Vorbereitung vereinbart. Gegen das Schweizer Teams aus Arosa (Aufsteiger in die 2. Liga) startet der ECDC in die neue Eiszeit, die Partie wird bereits am 23. August stattfinden. Am Freitag, 5. September, gibt es außerdem einen Test gegen den EC Bregenzerwald aus der Alps Hockey League in Memmingen.



