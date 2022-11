Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die EV Lindau Islanders haben sich von Cheftrainer Stefan Wiedmaier getrennt. Nach intensiven Gesprächen und einer gemeinsamen Analyse fiel am Mittwochabend die Entscheidung, sich in beiderseitigem Einvernehmen zu trennen, um dem Team neue Impulse zu geben.

Die sportliche Situation und die stark schwankenden Leistungen der letzten Wochen führten zu diesem Schritt. Vorerst wird interimsmäßig der bisherige Co-Trainer Marko Sakic zusammen mit Teammanager Sebastian Schwarzbart übernehmen und die Mannschaft auf das Heimderby (4. November, 19.30 Uhr) gegen Memmingen und für das Spiel in Garmisch (6. November, 18 Uhr) vorbereiten.



„Es war für den Verein eine sehr schwierige Entscheidung, da Stefan ein akribischer Arbeiter ist und stets alles gegeben hat, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein“, sagt der Sportliche Leiter, Milo Markovic. „Letzten Endes war der bisherige Saisonverlauf nicht zufriedenstellend, weswegen wir uns nach zahlreichen Gesprächen dazu entschlossen haben, auf der Trainerposition einen neuen Impuls zu setzen.“

Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison mit den Indians steht damit unter besonderen Vorzeichen, denn auch in Memmingen trennte man sich am vergangenen Montag vom bisherigen Trainer Björn Lidström. Interimsmäßig übernahm der langjährige Spieler und bisherige Co-Trainer Daniel Huhn den Posten und führte das Team der Memminger beim Heimspiel am Mittwoch gegen den SC Riessersee erstmals von der Bande aus. Dies verloren die Indians mit 0:2.