​Die heiße Phase in der Meisterrunde der Oberliga Süd ist eingeläutet. Mit sechs Siegen in Folge hat sich der SC Riessersee sehr gut in Position gebracht und ist den Top 4 beachtlich nahe gerückt. Damit sind die Garmisch-Partenkirchner die Mannschaft der Stunde.

Seit Beginn der Meisterrunde hat der SC Riessersee 29 Punkte eingesammelt und ist damit in der Runde der besten zehn Clubs der Oberliga Süd das zweitbeste Team. Lediglich Regensburg hat einen Zähler mehr auf der Habenseite verbuchen können.

Am kommenden Freitag um 20 Uhr sind die Rot-Weißen vom EC Peiting in Garmisch-Partenkirchen zu Gast. Bisher gab es gegen das Team aus dem Pfaffenwinkel drei Siege und zwei Niederlagen, wobei die Niederlage am 13. Dezember erst nach Penaltyschießen zu Stande kam. Vor und nach dem Spiel gegen Peiting werden in der Geschäftsstelle vorab Tickets für das Heimspiel am 6. März gegen die Starbulls Rosenheim angeboten. „Mit einem Heimsieg gegen Peiting können wir unseren fünften Tabellenplatz nach hinten absichern und uns eine gute Ausgangsposition für die weiteren Aufgaben schaffen. Für das Spiel gegen Rosenheim am 6.März haben wir schon viele Kartenanfragen und wir möchten unseren Fans nochmal die Möglichkeit geben, an einem Spieltag vorab ihre Karten für das große Oberbayernderby zu sichern“, so Geschäftsführer Panagiotis Christakakis.

Am Sonntag um 18.30 Uhr ist der SC Riessersee dann bei den Blue Devils Weiden zu Gast.