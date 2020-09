Lesedauer: ca. 1 Minute

​Es ist der 11. September 2020, an dem eigentlich die DEL2 ihren regulären Saisonbeginn plante. Doch nun pilgern eben nicht tausende Fans zu den Heimspielen ihrer Clubs. Stattdessen heißt es zurzeit abwarten und hoffen, dass die Saison so schnell wie möglich startet. Um den Anhängern diesen Wunsch zu erfüllen, arbeiten die Verantwortlichen mit Hochdruck an Hygienekonzepten, um den Spielbetrieb auch mit Zuschauern möglich zu machen – und setzen auf entsprechende Unterstüzung durch die Politik.

Der Oberligist EV Füssen versucht, seine Mannschaft zumindest mit „Geistervorbereitungsspielen“ auf die anstehende Saison, mit dem geplanten Saisonstart am 16. Oktober, vorzubereiten. Aus diesem Grund organisierten die Verantwortlichen unter anderem Testspiele gegen den TEV Miesbach, HC Landsberg oder den HC Pustertal. Nach mehr als ein halbes Jahr nach dem abrupten Ende der Saison, bei dem die Play-offs ausfielen, stand nun das erste Eishockeyspiel am Kobelhang an. Der EVF traf dabei auf dem TEV Miesbach. Das Spiel fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. So fanden sich auf den Tribünen des Eisstadions neben den Verantwortlichen der Vereine und den Mitarbeitern, die die SpradeTV-Übertragung möglich machen, nur eine Handvoll Pressemitarbeiter ein.

Man merkte jedem der wenigen Besucher die Vorfreude sichtlich an, nach dieser langen Zeit endlich wieder Eishockey zu sehen und einen wichtigen Schritt in Richtung Normalität und der Rückkehr zu einem Spielbetrieb zu machen und auch die Spieler trugen mit einem schnellen und aktionsreichen Spiel bei diesen Eindruck zu untermauern. Jedoch muss man ganz klar sagen, dass Eishockey ohne Fans nichts das Eishockey ist was wir lieben und vermissen. Der Eindruck, den man von dem Spiel auf der Tribüne mitbekommt ist deutlich intensiver, wenn man die Anweisungen der Trainer, die Gespräche der Spieler untereinander oder die Interaktion der Schiedsrichter mit den beiden Teams aktiv wahrnehmen kann – jedoch fehlen ganz klar die Emotionen von außen. Die wenigen anwesenden Zuschauern verteilen sich großräumig auf den Tribünen, um die vom Hygienekonzept vorgeschriebenen Abstände einzuhalten. Zudem herrscht während des kompletten Aufenthalts im Stadion Maskenpflicht. Auch das sonst so obligatorische Handshake beider Mannschaften nach dem Spiel muss einem kurzen Gruß mit dem Schläger weichen. Immerhin: Der EV Füssen fuhr eine Ehrenrunde für die wenigen anwesenden Zuschauern – auch wenn dies ohne die eigentlichen Fans etwas eigenartig anmutet.

Das Spiel endete mit einem 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)-Sieg des EV Füssen. Die Tore erzielten Florian Simon und Marc Besl.