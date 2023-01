Lesedauer: ca. 1 Minute

​Viele Überraschungen gab es in der Oberliga Süd nicht. Lediglich die erneute Heimniederlage der Tölzer Löwen überraschte. Mittlerweile stehen die Löwen schon auf Platz neun und im Hintergrund lauert schon Passau mit fünf Punkten Rückstand.

Das Trio an der Spitze ließ nichts anbrennen und holte sämtlichst Siege. Riessersee auf Platz vier unterlag und ermöglichte so Höchstadt, dass man beim Anschluss an das Verfolgertrio keinen Punkt Verlust machte. Zehn Zähler hinter den Alligators Peiting, dass die Aufholchance gegen Deggendorf versiebte und jetzt aufpassen muss, dass Füssen, Memmingen und Tölz nicht zu gefährlich werden.



EC Peiting – Deggendorfer SC 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Tore: Peiting: Marco Niewollik, Thomas Heger; Deggendorf: Petr Stloukal, Marcel Pfänder, Sascha Maul

Lindau Islanders – Passau Black Hawks 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Tore: Lindau: Ace Cowans, Daniel Stiefenhofer; Passau: Carter Popoff, Zachary Dybowski, Sergej Janzen (2), Jakub Cizek

Starbulls Rosenheim – SC Riessersee 5:2 (1:0, 4:1, 0:1)

Tore: Rosenheim: Tyler McNeely(2), Maximilian Vollmayer, Michael Knaub, Dominik Kolb; Riessersee: Aziz Ehliz, Lubor Dibelka

Tölzer Löwen – Memmingen Indians 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Tore: Bad Tölz: Erik Gollenbeck, Tyler McPhee-Ward; Memmingen: Sergei Topol(2), Donat Peter, Maximilian Menner, Pascal Dopatka

Blue Devils Weiden – EHC Klostersee 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

Tore: Weiden: Luca Gläser(2), Tomas Rubes, Edgars Homjakovs (2), Kurt Davis; Klostersee: Vitus Gleixner

Landsberg Riverkings – EV Füssen 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)

Tore: Landsberg: Adriano Carciola(2), Florian Stauder; Füssen: Carl Zimmermann, Julian Straub, Leon Dalldush, Janne Seppänen, Bauer Neudecker