Der Kapitän bleibt an Bord

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Neben der traditionellen Trikotversteigerung warteten die Blue Devils Weiden auf der Saisonabschlussfeier mit einem weiteren Highlight auf: Die Oberpfälzer haben den Vertrag mit Kapitän Dennis Thielsch um ein Jahr verlängert.

Der 36-jährige Stürmer wechselte während der Corona-Saison 2020/21 vom Herner EV zu den Blue Devils. Mit starken Leistungen und seiner sympathischen Berliner Art avancierte der Stürmer schnell zum Publikumsliebling. In bisher 121 Spielen gelangen ihm im blau-weißen Trikot 60 Tore und 86 Vorlagen.



Sebastian Buchwieser, Chef-Trainer Blue Devils Weiden: „Thielschi ist ein Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten im Spiel mit der Scheibe. Er kann sowohl seine Mitspieler perfekt in Szene setzen als auch selbst Tore erzielen. Als Kapitän und Führungsspieler ging er in schwierigen Phasen voran und hatte dadurch großen Anteil an der erfolgreichen Saison.“