​Knapp drei Wochen nach dem Saisonende für die Blue Devils Weiden sind nun die ersten Personalentscheidungen gefallen. Neben einer Vertragsverlängerung gibt es auch einen Abgang zu vermelden.

Erst zum Jahreswechsel stieß Dennis Thielsch zu den Blue Devils. Dabei gelangen Thielsch in 14 Partien hervorragende 26 Punkte (elf Tore und 15 Torvorlagen). Auch in der kommenden Saison wird der 34-jährige Stürmer für die Blue Devils auf Torejagd geben. Erfreut über die Vertragsverlängerung von Thielsch ist auch der sportliche Leiter der Blue Devils, Ken Latta: „Dennis hat seit seinem Wechsel nach Weiden bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht. Er soll bei uns weiterhin auf und neben dem Eis eine Führungsposition einnehmen. Mit ihm wollen wir in der kommenden Saison die Play-offs erreichen. Ich bin froh, dass er weiterhin das Weidener Trikot trägt“, so Latta.

Der mannschaftsdienliche Stürmer will mit seinen Toren in der kommenden Spielzeit seinen Beitrag für eine bessere Platzierung leisten: „Ich denke, ich habe meinen Job gut gemacht, seitdem ich in Weiden bin. Aber ich bin ein sehr ehrgeiziger und selbstkritischer Mensch und denke mir nach jedem Spiel, dass ich noch mehr hätte machen können, um dem Team zu helfen. Wir müssen definitiv konstanter unsere Leistungen abrufen. Wir haben gezeigt, dass wir gutes Hockey spielen können, müssen das aber in jedem Spiel aufs Eis bringen“, kommentierte Weidens Nummer 91 seine Vertragsverlängerung.

Der Vertragsverlängerung von Thielsch steht auch ein Abgang gegenüber. Torhüter Luca Endres wird in der kommenden Saison nicht mehr das Weidener Trikot tragen. Endres zieht es aus beruflichen Gründen zurück in seine oberbayerische Heimat.