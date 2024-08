Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Bietigheim Steelers können auch in der Oberliga auf die Dienste des jungen Abwehrspielers zählen, der sich zu einer festen Größe in der Defensive entwickeln soll.

Auch in der kommenden Saison wird Verteidiger Dennis Dietmann für die Steelers spielen. Der 22-jährige kam vor der letzten Saison ins Ellental und absolvierte insgesamt 49 Spiele für die Steelers. Ihm gelang dabei ein Tor und zwei weitere Treffer konnte er auflegen.

Dennis Dietmann: „Ich habe mich letztes Jahr in Bietigheim sehr wohl gefühlt und freue mich umso mehr ein weiteres Jahr vor unseren Fans zu spielen. Ich möchte in diesem Jahr einen weiteren Schritt in meiner Entwicklung gehen und mit dem Team alles geben, um den Standort voranzubringen. Bis dahin wünsche ich allen einen schönen Sommer und bis bald in der Arena.“

Trainer Alexander Dück: „Mit Dennis Dietmann können wir nicht nur einen weiteren jungen Spieler unter Vertrag nehmen, sondern auch in der Verteidigung mehr Tiefe bekommen. Dennis war schon letztes Jahr bei uns, kennt unsere Philosophie gut und kann sich in seinem Spiel noch verbessern. Ich bin mir sicher, dass er sich weiterhin gut entwickelt und zu einer festen Größe in der Defensive werden kann."