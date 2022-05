Lesedauer: ca. 1 Minute

​Schon im August hat der Deggendorfer SC ein echtes Highlight für alle Eishockeyfans zu bieten. Vom 26. bis 28. August 2022 werden neben den Gastgebern aus Niederbayern die Selber Wölfe und die Eispiraten Crimmitschau aus der DEL2, sowie die Herne Miners aus der Oberliga Nord erstmals den neu ins Leben gerufenen Cup ausspielen.

Für DSC-Geschäftsstellenleiter Stefan Liebergesell ist das Turnier aus mehreren Gründen ein Grund zur Freude: „Geplant war ein solches Turnier schon länger, aber Corona hat die Planungen in den letzten Jahren dazu verhindert. Jetzt hat es dann auch noch geklappt, die Firma Niemeier Haustechnik als Namenssponsor zu gewinnen, was in der aktuellen Zeit keine Selbstverständlichkeit ist. Durch unsere langjährige und gewachsene Partnerschaft haben wir aber ein tolles Paket geschnürt, um den Eishockeyfans ein tolles Wochenende mit zahlreichen Highlights zu bieten. Dass es dann auch noch gelungen ist, diese attraktiven Gegner zu gewinnen, ist ein großes Ausrufezeichen für den Eishockeystandort Deggendorf.“



„Uns ist die stetige Entwicklung und Professionalisierung des Eishockeys in Deggendorf eine absolute Herzensangelegenheit. Aus diesem Grund sind wir gerne ein Teil davon, das Angebot des DSC noch besser zu machen und für eine bestmögliche Attraktivität des Clubs zu sorgen. Auch für die Zukunft möchten wir einige, weitere Meilensteine gemeinsam mit den Verantwortlichen, deren kontinuierlicher Plan uns begeistert, umsetzen. Dieses Turnier ist ein weiterer, wichtiger Schritt und etabliert sich hoffentlich als Dauer-Highlight“, so Romy und Franz Niemeier, die Geschäftsführer von Niemeier Haustechnik.

Trotz des sommerlichen Termins dürfen sich die Deggendorfer Fans auf echte Eishockeyatmosphäre freuen, denn an den anderen Standorten zeichnet sich bereits ab, dass es die eine oder andere organisierte Fanfahrt geben wird. Auch deshalb plant Liebergesell ein großes Fest rund um den Niemeier-Haustechnik-Cup: „Das ganze Wochenende über wird rund um das Eisstadion einiges geboten sein. Ein Saison-Opening mit Mannschaftsvorstellung, Festbetrieb und allem, was die Fans während der Corona-Pandemie vermisst haben.“

Das Ticketing für die Saisonvorbereitung und den Niemeier-Haustechnik-Cup soll bereits im Juni zusammen mit dem Verkauf der Saisonkarten starten.