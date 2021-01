Lesedauer: ca. 1 Minute

​Lange Zeit trafen beide Mannschaften in der Oberliga Süd gar nicht aufeinander – am morgigen Dienstag kommt es nun zum zweiten Aufeinandertreffen binnen einer Woche zwischen dem Deggendorfer SC und den Starbulls Rosenheim.

Das erste Duell am vergangenen Mittwoch war an Spannung kaum zu überbieten. Nach mehrmaliger Deggendorfer Führung glichen die Starbulls immer wieder aus, gingen dann im dritten Drittel erstmals in Führung, nur um dann selbst noch den Ausgleich zu schlucken. Die Partie entschied der DSC schließlich im Penaltyschießen für sich. Die Rosenheimer wollen sich natürlich für die Niederlage in Deggendorfer revanchieren und speziell die beiden Ex-Deggendorfer Curtis Leinweber und Kyle Gibbons werden hochmotiviert sein, ihre neuen Farben dieses Mal zum Sieg zu führen.

Im Deggendorfer Lager will man nach der Derbyniederlage in Regensburg wieder an die Leistungen des „Hinspiels“ vergangene Woche anknüpfen und auch aus Rosenheim Punkte mitnehmen.

Spielbeginn am Dienstagabend in Rosenheim ist um 19:30 Uhr. Die Partie wird auf SpradeTV übertragen.