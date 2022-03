Lesedauer: ca. 1 Minute

​Exakt viere Jahre ist es her, dass der Deggendorfer SC zuletzt an Play-offs teilgenommen hat. Viele Fans werden sich gerne erinnern, denn beim fulminanten Lauf des DSC sicherte man sich damals den Aufstieg in die DEL2.

Nach der Rückkehr in der Oberliga Süd fielen zwei Spielzeiten in Folge die Play-offs coronabedingt für die Deggendorfer flach. In dieser Saison startet die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger mit einem Duell im Best-of-Five-Modus ins Aufstiegsrennen.



Die Hannover Indians, ihrerseits das viertplatzierte Team der Nordstaffel, bestachen in dieser Spielzeit durch Konstanz und einer zuletzt zehn Spiele andauernden Siegesserie. Neben Topscorer Parker Powles (88 Punkte in 47 Spielen) und Kapitän Branislav Pohanka (71 Punkte in 45 Spielen) gibt es auch bekannte Gesichter, die dem Hannoveraner Spiel den Stempel aufdrücken: Mit Kyle Gibbons (65 Punkte in 46 Spielen) geht ein Deggendorfer Aufstiegsheld von 2018 mittlerweile für die Indianer auf Torejagd. Auch Igor Bacek (51 Punkte in 42 Spielen) dürfte dem ein oder anderen Fan noch ein Begriff sein. Zwischen 2009 und 2012 lief der gebürtige Slowake für den damaligen EV Landsberg und die Passau Black Hawks in der Oberliga auf.

Auf der Torhüterposition setzen die Indianer mit Jan Dalgic und David Miserotti-Böttcher auf ein ausgeglichenes Duo. Beide gehörten statistisch gesehen zu den zehn besten Torhütern der Oberliga Nord. Beide Keeper profitieren von dem läuferisch aufwändigen Spiel der Indians, die nicht nur in der Offensive schnell und geradlinig spielen, sondern auch eine hohe Disziplin in Sachen Defensivarbeit und Rückwärtsbewegung haben.

Die Termine:

18.03.2022, 20:00 Uhr: Hannover Indians – Deggendorfer SC

20.03.2022, 18:45 Uhr: Deggendorfer SC – Hannover Indians

22.03.2022, 20:00 Uhr: Hannover Indians – Deggendorfer SC

25.03.2022, 20:00 Uhr: Deggendorfer SC – Hannover Indians (wenn nötig)

27.03.2022, 19:00 Uhr: Hannover Indians – Deggendorfer SC (wenn nötig)