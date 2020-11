Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach dem Erfolg im Niederbayernderby gegen die Passau Black Hawks überzeugte der Deggendorfer SC auch im Auswärtsspiel gegen den SC Riessersee. Mit 4:1 siegte die Mannschaft um Kapitän René Röthke und sicherte sich den zweiten Sieg in Folge.

Trainer Henry Thom musste vor der Partie kurzfristig auf Nico Wolfgramm (privat verhindert) und Erik Gollenbeck (Unterkörperverletzung) verzichten. Dafür kamen die drei Landshuter Förderlizenzspieler Niklas Pill, Daniel Schröpfer und Simon Franz zu ihrem Debüt im Trikot des DSC. Die Deggendorfer erwischten auch den besseren Start in die Partie. Mit viel Elan und Biss brachten sie die Hausherren ein ums andere Mal in Verlegenheit und konnten sich einige gute Chancen erspielen. Eine dieser Chancen nutzten die Gäste in der 13. Minute schließlich zum 1:0. Chase Schaber drückte den Puck im Powerplay über die Linie. In der Folgezeit machten die Oberbayern dann etwas mehr Dampf, und erhielten durch eine Überzahlmöglichkeit die Chance, den Gegentreffer zu egalisieren. Doch die Deggendorfer verteidigten diszipliniert und schlugen schließlich eiskalt zu. Erneut war es Chase Schaber, der den Puck an der blauen Linie stibitzte, allein auf das Tor von Christian Schneider zufuhr und dem Garmischer Keeper mit einem platzierten Schuss keine Abwehrmöglichkeit ließ.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts gerieten die Deggendorfer, bedingt durch zwei frühe Strafzeiten, unter Druck. Mit viel Einsatz verhinderten die Mannen von Trainer Henry Thom einen Gegentreffer und konnten – erneut in Unterzahl – zum Torerfolg kommen. Wie aus dem Nichts kam Manuel Wiederer an die Scheibe, zog den Garmischer Gegenspielern davon und netzte überlegt ein zum 3:0. Und als ob das noch nicht genug gewesen wäre, legte in der 35. Minute Topscorer René Röthke einen weiteren Treffer nach, indem er sich toll am Garmischer Verteidiger vorbeikämpfte und schließlich SCR-Keeper Christian Schneider den Puck durch die Hosenträger schob.

Im Schlussdrittel meldeten sich die Hausherren in der 46. Minute mit ihrem ersten Treffer zurück. Verteidiger Marcus Weber krönte eine starke Einzelleistung mit dem 1:4. Die folgende Drangphase der Garmischer überstanden die Deggendorfer jedoch schadlos. Bis hinein in die Schlussphase verteidigen die Deggendorfer konzentriert und konsequent und sicherten sich damit den zweiten Sieg in Folge.

Am kommenden Sonntag geht es für den DSC weiter mit einem Heimspiel gegen die Memmingen Indians. Spielbeginn ist um 18.45 Uhr.