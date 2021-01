7:2-Sieg am Mittwochabend

Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Der Deggendorfer SC bleibt auch beim Auswärtsspiel am Mittwochabend weiter in der Erfolgsspur. Mit einem 7:2-Erfolg ließ das Team von Trainer Henry Thom dem zuletzt stark auftretenden EC Peiting keine Chance.

Die Gastgeber starteten zunächst mit viel Elan in die Partie und konnten sich bereits früh erste Chancen erspielen. Speziell mit schnellen Angriffen über die Außenbahn machten sie dem DSC das Leben ein ums andere Mal schwer. Doch mit viel Einsatzbereitschaft und einem starken Niklas Deske hielten die Deggendorfer ihren Kasten sauber und wurden selber immer wieder durch nadelstichartige Konter gefährlich. Einer dieser Gegenangriffe führte in der 13. Minute zum 1:0. Über Umwege kam der Puck zu Thomas Greilinger, der alleine auf Peitings Keeper Fischbacher zuging und mit der Rückhand einschob. Die Hausherren steckten nicht auf und spielten weiter munter nach vorne, jedoch war ein ums andere Mal bei Deske Endstation. In der 18. Minute waren es erneut die Deggendorfer, die ins Tor trafen. Eine schöne Kombination über Daniel Schröpfer und Tadas Kumeliauskas vollendete David Kuchejda zum 2:0.

Im zweiten Abschnitt kamen die Deggendorfer besser aus der Kabine und erhöhten früh auf 3:0. Unbedrängt nahm Tadas Kumeliauskas im Mitteldrittel Geschwindigkeit auf und traf ansatzlos mit einem platzierten Handgelenkschuss. Doch die Gastgeber ließen sich von dem erneuten Rückschlag nicht beirren und versuchten ihrerseits weiter Druck auf die Deggendorfer Abwehr zu auszuüben. In der 28. Minute wurden sie schließlich dafür belohnt. Einen Schuss von Andreas Feuerecker konnte Niklas Deske noch abwehren, den Abpraller verwertete Heger zum 1:3-Anschlusstreffer. In der Folgezeit machten die Peitinger viel Druck und drängten auf den nächsten Treffer, jedoch war Niklas Deske im DSC-Tor nicht zu überwinden. Gerade als der Druck der Hausherren dann etwas nachließ, schlugen die Deggendorfer eiskalt zu. In der 33. Minute bediente David Seidl den vor dem Tor freistehenden Chase Schaber, der nur noch den Schläger hinhalten musste – 4:1. Der DSC holte nun zum Doppelschlag aus: Nur wenige Sekunden später schnappte sich Thomas Greilinger die Scheibe, umspielte die komplette Peitinger Hintermannschaft, inklusive Torhüter Fischbacher, und netzte ein zum 5:1 und damit zum Pausenstand nach 40 Minuten.

Im Schlussdrittel blieb der DSC auch weiterhin spielbestimmend, musste jedoch in der 53. Minute den erneuten Anschlusstreffer durch Martin Hlozek hinnehmen. Doch die Deggendorfer ließen an diesem Abend nichts mehr anbrennen. In der 54. Minute komplettierte Thomas Greilinger seinen Hattrick und kurz vor Ende der Partie erhöhte René Röthke nach tollem Pass von Andrew Schembri sogar noch auf 7:2.

Mit dem Sieg in Peiting schnürt der Deggendorfer SC nicht nur den dritten Sieg in Folge, sondern sammelt auch ordentlich Selbstbewusstsein für das anstehende Derby gegen die Passau Black Hawks am kommenden Freitag. Spielbeginn in Passau ist um 20 Uhr.