Mit einem deutlichen Heimsieg über die Eispiraten Crimmitschau sicherte sich der Deggendorfer SC am Sonntagabend den dritten Platz beim Niemeier Haustechnik Cup. Vor 1050 Zuschauern in der Festung an der Trat bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger den Zweitligisten mit 5:2.

Der Deggendorfer SC startete mit viel Elan in die Partie und ging in der 5. Minute in Führung. Vor dem Tor erkämpfte sich Thomas Pielmeier den Puck und ließ Ilya Sharipov mit seinem platzierten Schuss keine Abwehrmöglichkeit. Die Gäste bemühten sich zwar in der Folgezeit um eine schnelle Antwort, doch der DSC verteidigte geschickt und mit einem starken Timo Pielmeier im Rücken blieb es beim 1:0 nach 20 gespielten Minuten.



Im zweiten Abschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild. Der DSC mit viel Engagement setzte die Eispiraten Crimmitschau regelmäßig früh unter Druck. In der 25. Minute belohnten sich die Deggendorfer für ihre Leistung und legten das 2:0 nach. Der Puck sprang unglücklich von der Bande vor das Tor, ETC-Keeper Sharipov war bereits hinter das Tor geeilt und Yannic Bauer schob locker ein. Ein kurioser Treffer war schließlich auch der erste Eispiraten-Treffer. Vom Bully weg wollte Paul Pfenninger den Puck hinter das eigene Tor klären, Jasper Lindsten hielt den Schläger rein und irgendwie fand der Puck in der 29. Minute den Weg hinter Timo Pielmeier ins Deggendorfer Tor. Dieser unglückliche Gegentreffer schien dem DSC jedoch nichts anzuhaben und so erhöhten Röthke (33.) und Maul (40.) vor der zweiten Pause noch auf 4:1.

Im Schlussdrittel bekam dann Backup Louis Eisenhut noch wertvolle Spielzeit. Der 18-jährige Keeper machte seine Sache gut und musste nur einmal hinter sich greifen, als Mathieu Lemay in der 55. Minute nach toller Einzelleistung den zweiten Crimmitschauer Treffer an diesem Abend erzielte. Auf der Gegenseite gab es noch einen weiteren Grund zum feiern. Nachwuchsspieler Patrik Kozlik erzielte in der 44. Minute seinen Debüt-Treffer im Trikot des DSC. Durch diesen 5:2 Erfolg über die Eispiraten Crimmitschau sicherten sich die Hausherren somit den dritten Platz im ersten Niemeier Haustechnik Cup.

Bereits im Nachmittagsspiel wurde der Gewinner des Niemeier Haustechnik Cups 2022 ermittelt. Dort bezwangen die Selber Wölfe die Herne Miners deutlich mit 9:2 durch und sicherten sich dadurch den Turniersieg.

Für den Deggendorfer SC geht es am kommenden Mittwoch bereits mit dem nächsten Testspiel weiter. Dort trifft das Team von Trainer Jiri Ehrenberger auf heimischem Eis um 19:30 Uhr auf die Zeller Eisbären.