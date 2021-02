Corona-Verdachtsfall in der Mannschaft

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die für das Wochenende angesetzten Spiele des Deggendorfer SC gegen die Eisbären Regensburg am Freitag und das Heimspiel am Sonntag gegen die Starbulls aus Rosenheim, muss der Deggendorfer SC kurzfristig aufgrund eines Corona-Verdachtsfalls in der Mannschaft absagen.

Die Nachholtermine wurden für den 12. und 14. März 2021 festgelegt. Die Mannschaft wird sich noch am Freitag geschlossen einem Corona-Test unterziehen. Nach der Auswertung wird über entsprechende Maßnahmen entschieden.