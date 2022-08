Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Deggendorfer SC musste sich am Freitagabend vor 1234 Zuschauern im Duell mit den Selber Wölfen im Rahmen des Niemeier Haustechnik Cups mit 3:6 geschlagen geben und spielt damit am Sonntag um 18.30 Uhr um den dritten Platz des neu gestalteten Pokals.

Beide Mannschaften starteten mit viel Engagement in den ersten Spielabschnitt und der Zweitligist aus Selb schlug in der vierten Minute prompt zu. Eine schnelle Kombination über Mauriz Silbermann und Lukas Vantuch vollendete Richard Gelke zur frühen Führung für die Gäste. Die Hausherren zeigten sich jedoch kaum beeindruckt vom Selber Treffer und erspielten sich ihrerseits gute Einschussmöglichkeiten, die jedoch zunächst von Michel Weidekamp im Selber Tor zunichte gemacht wurden. In der 14. Minute war jedoch auch er machtlos, als Curtis Leinweber den mitgelaufenen Thomas Greilinger bediente, der aus kurzer Distanz zum 1:1-Pausenstand einschob.

Das zweite Drittel begann mit einem Paukenschlag aus Deggendorfer Sicht, als erneut Thomas Greilinger nach nur 52 Sekunden für die erste DSC-Führung sorgte. Als schließlich Yannic Bauer nach toller Einzelleistung in der 25. Minute aus spitzem Winkel zum 3:1 traf, schien die Partie sich zu Gunsten des Teams von Trainer Jiri Ehrenberger zu wenden. Doch die Gäste aus Selb blieben hellwach und lauerten auf ihre Chancen. Eine davon nutzten sie in der 27. Minute zum Anschlusstreffer durch Mauriz Silbermann, der einen Konter zum 3:2 vollendete. Der Zweitligist aus Selb hatte nun Oberwasser und drehten die Partie per Doppelschlag in der 37. und 38. Minute durch Nick Miglio und Daniel Schwamberger zum 3:4, was gleichermaßen der Spielstand nach 40 Minuten war.

Im Schlussdrittel brachten sich die Gäste früh auf die Siegerstraße als Nikita Naumann in der 44. Minute einen Angriff zum 3:5 verwertete. Zwar versuchten die Deggendorfer noch einmal alles, nahmen am Ende sogar Timo Pielmeier zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis – doch sämtliche Maßnahmen blieben ohne Wirkung. Weidekamp im Selber Tor hielt seinen Kasten sauber und auf der Gegenseite traf Miglio in der 60. Minute ins verwaiste Deggendorfer Tor zum 3:6-Endstand.

Damit spielt der Deggendorfer SC am Sonntagabend im Niemeier Haustechnik Cup um den dritten Platz. Der Gegner entscheidet sich am Samstag, wenn um 17 Uhr die Eispiraten Crimmitschau auf die Herne Miners treffen.