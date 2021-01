Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Auch das zweite Spiel an diesem Wochenende konnte der Deggendorfer SC für sich entscheiden. Nach dem 5:2-Heimerfolg über die Höchstadt Alligators gewann das Team von Trainer Henry Thom am Sonntagabend in Weiden mit 6:4 und sichert sich damit ein Sechs-Punkte-Wochenende.

Den besseren Start in die Partie erwischten die Blue Devils, die sich in den ersten Minuten ein leichtes, optisches Übergewicht erspielten. Nachdem die Deggendorfer etwa nach der Hälfte des ersten Abschnitts eine doppelte Unterzahl überstanden hatten, übernahm der DSC Schritt für Schritt das Kommando. Die logische Konsequenz war das 1:0 in der zwölften Spielminute durch Chase Schaber, der wunderbar vor dem Tor von Thomas Greilinger bedient wurde. Knapp drei Minuten später durften die Deggendorfer dann das zweite Mal jubeln. Einen Doppelpass zwischen Andrew Schembri und René Röthke vollendete Schembri trocken zum 2:0. Mit diesem Spielstand ging es hinein in die erste Pause.

Das zweite Drittel begann mit einem Paukenschlag aus Sicht der Deggendorfer. Gerade einmal 79 Sekunden waren gespielt, da überraschte David Seidl Weidens Keeper Endres mit einem platzieren Schuss ins kurze Eck und der Puck schlug ein zum 3:0. In diesem Tempo ging es weiter. In der 25. Minute fuhr der DSC einen Konter über Chase Schaber, der den mitgelaufenen Thomas Greilinger mustergültig bediente und der Routinier musste am langen Eck nur noch den Schläger hinhalten. Weidens Trainer Ken Latta hatte genug gesehen und nahm prompt eine Auszeit. Diese Maßnahme schien gefruchtet zu haben, denn die Blue Devils kamen ab diesem Zeitpunkt immer besser in das Spiel. In der 33. Minute belohnten sich die Hausherren durch den 1:4-Anschlusstreffer durch Tomas Rubes. Zwei Minuten später saß ein Deggendorfer Spieler auf der Strafbank und die Oberpfälzer nutzten die Überzahlsituation eiskalt zum 2:4 durch Barry Noe. Die Weidener übernahmen in dieser Phase komplett das Kommando, während der DSC nur Entlastungsangriffe fuhr. Weitere Treffer fielen jedoch nicht mehr, wodurch es mit dem 2:4 in die zweite Pause ging.

Im Schlussdrittel kam der DSC wieder mit mehr Biss aus der Kabine und konnte in der 48. Minute nachlegen. Wieder war es ein schnell vorgetragener Konter, der zum Erfolg führte: Erneut war es Chase Schaber, der Thomas Greilinger mustergültig bediente, sodass dieser erneut nur noch den Schläger hinhalten musste. Doch die Hausherren steckten erneut nicht auf und kamen in der 50. Minute durch Dennis Thielsch zum erneuten Anschlusstreffer. Die aufkeimende Hoffnung im Lager der Blue Devils erstickten die Deggendorfer nur zwei Minuten später mit einem weiteren Treffer. Im Powerplay traf Topscorer René Röthke per Schlagschuss zum 6:3. Zwar kamen die Blue Devils durch Homjakovs in der 58. Minute nochmal auf 4:6 heran, jedoch blieb dieser Treffer am Ende nur noch Ergebniskosmetik.

Durch diesen Sieg in Weiden feiert der Deggendorfer SC ein Sechs-Punkte-Wochenende und reist nun am kommenden Mittwoch auswärts zum EC Peiting. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.