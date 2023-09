Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach einem äußerst kurzen Gastspiel bei den Selber Wölfen kehrt der Südtiroler Alex Grossrubatscher nach Deggendorf zurück. Der 23-jährige Verteidiger hat seinen Vertrag beim DEL2-Club aufgelöst und stand bereits zum Saisonauftakt nicht im Kader der Franken.

Auch für den DSC-Prokuristen Stefan Liebergesell ist die Rückkehr zu diesem Zeitpunkt überraschend: „Nachdem Alex den Schritt in die DEL2 machen wollte, waren wir immer in Kontakt und die Tür in Deggendorf war für ihn natürlich immer offen. Mit seiner Rückkehr hatten wir für den Moment nicht gerechnet und das war im Budget auch so nicht mit eingeplant, vor allem zu solch einem frühen Zeitpunkt. Wir haben jedoch intern entschieden, solch einen verdienten und beliebten Spieler, der uns sportlich nochmal einen Schritt nach vorne bringt, außer der Reihe zu verpflichten, wenn sich diese Chance für uns auftut. Wir hoffen jetzt auch auf die Fans und Sponsoren, dass sie uns an der Stelle unterstützen und diese Entscheidung mittragen, denn jeder weiß, was wir mit Luigi für einen Spieler zurückbekommen.“



Alex Grossrubatscher stand bereits seit der Saison 2019/20 bis zur abgelaufenen Spielzeit im Kader des Deggendorfer SC. In dieser Zeit hat sich der Deutsch-Italiener vom hoffnungsvollen Nachwuchstalent zu einem echten Leistungsträger entwickelt. Jetzt kehrt der Publikumsliebling nach seiner Vertragsauflösung in Selb zurück nach Niederbayern.