​Die ersten Drei der Oberliga Süd bleiben weiterhin auf dem Erfolgstrip. Allerdings hatten die Deggendorfer mit den Höchstadt Alligators einen sehr starken Gegner, der dem DSC auch alles abverlangte.

Für Deggendorf war der Sieg wichtig, hat man doch jetzt sechs Punkte Vorsprung auf den SC Riessersee, der heute spielfrei hatte. Peiting hätte somit den Rückstand auf die Alligators auf sieben Zähler verkürzen können, verlor aber am Bodensee bei den Islanders. Füssen war ebenfalls spielfrei, Bad Tölz unterlag nach großem Kampf Tabellenführer Weiden und Memmingen besiegte problemlos Klostersee, hat jetzt den Anschluss an den EVF und den ECT gefunden. Am Ende überraschte lediglich der EV Lindau mit dem Sieg gegen Peiting, verkürzte den Rückstand auf Passau auf nur noch vier Punkte.



Deggendorfer SC – Höchstadt Alligators 4:3 (2:3, 1:0, 1:0)

Tore: Rene Röthke (2), Curtis Leinweber, Marcel Pfänder; Höchstadt: Jari Neugebauer, Martin Hlozek, Anton Seewald

Tölzer Löwen – Blue Devils Weiden 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Tore: Bad Tölz: Sören Sturm, Erik Gollenbeck, Tyler McPhee-Ward; Weiden: Neal Samanski, Fabian Voit, Lukas Ribarik, Kurt Davis

Lindau Islanders – EC Peiting 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)

Tore: Lindau: Ace Cowans (3), Patrick Raaf-Effertz (2), Andreas Farny; Peiting: Felix Beauchemin-Brassard, Thomas Heger, Niklas Greil

Landsberg Riverkings – Starbulls Rosenheim 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)

Tore: Landsberg: Mika Reuter, Frantisek Wagner; Rosenheim: Norman Hauner (2), Lukas Laub, Dominik Kolb

Memmingen Indians – EHC Klostersee 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Tore: Memmingen: Dominik Meisinger, Sven Schirrmacher, Maxim Kryvorutskyy, Matej Pekr, Jaroslav Hafenrichter; Klostersee: Marc Bosecker