Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das war genau der Start in die Saison 2023/24 der Oberliga Süd, den sich der Deggendorfer SC vorgestellt hatte. Gegen den DEL2-Absteiger Bayreuth Tigers gewann man vor 1675 Zuschauern mit 5:1. Erst am 3. Oktober geht es für den DSC weiter mit einem Auswärtsspiel beim Höchstadter EC. Bayreuth trifft bereits am Sonntag bei der Oberliga-Heimpremiere auf den Mitfavoriten ECDC Memmingen.

Deggendorfer SC – Bayreuth Tigers 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)



Ein den Zahlen nach eindeutiger Erfolg, der, was zumindest die Höhe angeht, etwas glücklich war. Im ersten ausgeglichenen Drittel gingen die Deggendorfer durch ihren Vierte-Reihe-Stürmer Thomas Pielmeier in Überzahl in Führung, aber Bayreuth konterte postwendend, traf durch Eetu Elo zum Ausgleich. Danach wurde es interessant, denn in dem fairen Spiel mit insgesamt acht Strafen gab es vier Powerplay-Tore zu sehen. Thomas Greilinger, Alt-Internationaler in den Deggendorfer Reihen, erzielte 53 Sekunden vor der ersten Drittelpause auch in Überzahl das 2:1, dem er selbst 18 Minuten später diesmal sogar in doppelter Überzahl das 3:1 folgen ließ. Die zweite Strafe war noch nicht abgelaufen, da erhöhte Miculka auf 4:1 und weitere 15 Sekunden später schoss Elsberger (4. Reihe) ausnahmsweise mal nicht in Überzahl das 5:1. Danach zogen sich die DSC-Spieler zurück, ließen Bayreuth anrennen, aber sie hatten in Timo Pielmeier auch wieder einen Torwart der Extraklasse in ihrem Gehäuse, der mit 95,7 Prozent Fangquote seine Wichtigkeit unter Beweis stellte. Bayreuth startete zunächst mit Kai Kristian im Tor, der jedoch nach dem vierten Gegentor sein Tor verließ und für Joshua Appler Platz machte.

Tore: 1:0 (10:56) Timo Pielmeier (Popoff, Greilinger 5-4), 1:1 (11:16) Eetu Elo, 2:1 (19:07) Thomas Greilinger (Gulda 5-4), 3:1 (37:11) Thomas Greilinger (Leinweber, Gulda 5-3), 4:1 (37:54) Lukas Miculka (Pfänder, Povizil 5-4), 5:1 (38:09) Julian Elsberger (Pielmeier, Maul).