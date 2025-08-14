Auch Robert Suchomski bleibt

Deggendorfer SC erweitert Trainerteam mit Elias Vorlicek

14.08.2025, 21:05 Uhr Lesedauer: eine Minute

Der Deggendorfer SC kann kurz vor Trainingsauftakt weitere Personalien im Trainerstab von Headcoach Casey Fratkin vermelden: Elias Vorlicek wird kommende Saison als Co-Trainer des Kanadiers fungieren.

Der in Lindau geborene Vorlicek machte sich in den 70ern und 80ern einen Namen im deutschen Eishockey, als er 1979 mit dem damaligen Mannheimer ERC unter anderem die deutsche Meisterschaft gewann. Nach der aktiven Karriere blieb der mittlerweile 74-jährige Deutsch-Kanadier der Sportart treu und war zuletzt viele Jahre in der Okanagan Hockey School in St. Pölten in leitender Position aktiv.

Die Verbindung zwischen Casey Fratkin und Elias Vorlicek kam bereits viel früher zustande, wie der Deggendorfer Headcoach weiter erläutert: „Elie ist eine respektierte Persönlichkeit im deutschen Eishockey. Wir haben bereits in Österreich drei Jahre gemeinsam gecoacht und er ist über die Jahre hinweg so etwas wie mein Mentor geworden. Ich bin überzeugt, dass der ganze Verein von ihm und seiner Erfahrung profitieren kann und freue mich sehr, dass er da ist.“

Zudem bleibt auch der letztjährige Co-Trainer Robert Suchomski erhalten. Durch seine Rolle als Cheftrainer der U20-Mannschaft soll der 47-jährige Deutsch-Pole auch in der kommenden Saison nicht nur als Assistenz-Coach, sondern auch wieder als Bindeglied zwischen U20 und Oberliga fungieren.