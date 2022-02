Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach der coronabedingten Absage vor knapp zwei Wochen trifft der Deggendorfer SC nun am Freitag im heimischem Stadion um 20 Uhr auf die Memminger Indians.

Die Schwaben haben aktuell einen Lauf. Nach der Coronapause vor Weihnachten musste die Mannschaft von Trainer Sergej Waßmiller zwar zwei Niederlagen einstecken, gewann aber seitdem neun ihrer letzten zehn Spiele. Unter anderem gab es am 7. Januar ein Duell zwischen beiden Teams in Memmingen, das die Indians mit 4:2 für sich entschieden. Nachdem die Memminger im zweiten Drittel auf 3:0 davonzogen, arbeiteten sich die Deggendorfer im Schlussabschnitt zurück in die Partie, kamen auf 3:2 heran, mussten aber in der letzten Spielminute einen Empty-Net-Treffer hinnehmen.

Topscorer im Team von Trainer Sergej Waßmiller sind gleichauf die beiden Deutsch-Tschechen Jaroslav Hafenrichter und Petr Pohl mit jeweils 45 Scorerpunkten. Die Routiniers weisen über jahrelange, höherklassige Erfahrung auf und zeigen ihren enormen Stellenwert für das Team der Indians.

Ob DSC-Coach Jiri Ehrenberger im Duell mit dem aktuellen Tabellendritten auf die zuletzt angeschlagenen Spieler zurückgreifen kann, entscheidet sich kurzfristig.

Spielbeginn am Freitagabend ist um 20 Uhr. Die Partie wird auf Sprade TV übertragen. Das freie Ticketing läuft bereits und Karten können über den üblichen Vertriebsweg geordert werden.