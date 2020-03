Endspurt in der Meisterrunde

​Es ist das letzte Meisterrundenwochenende in der Oberliga Süd und die Vorbereitungen für die anstehenden Play-offs laufen auch Hochtouren. Doch bevor der Augenmerk voll und ganz auf die „fünfte Jahreszeit“ des Eishockeys geht, stehen für den Deggendorfer SC noch zwei wichtige Spiele auf dem Plan.

Am Freitag um 20 Uhr treffen die Deggendorfer Kufencracks auf heimischem Eis zunächst auf die Lindau Islanders. Für das Team vom Bodensee ist die Saison mehr oder weniger gelaufen. Zwei Spieltage vor Ende der Meisterrunde steht das Team von Trainer Franz Sturm auf dem zehnten Tabellenplatz und hat rechnerisch keine Möglichkeit mehr auf die Play-offs. Dennoch wollen die Schwaben die Saison mit einer ordentlichen Leistung beenden und werden es dem Deggendorfer SC am kommenden Freitag so schwer wie möglich machen. Auf der Gegenseite geht es für die Deggendorfer noch um viel. Das Play-off-Heimrecht soll mit einem Heimsieg über die Islanders fixiert werden. Drei Punkte würden dem Team von Trainer Dave Allison reichen, um das Heimrecht endgültig zu fixieren.

Bei dem wichtigen Duell mit den Lindauern muss Trainer Dave Allison weiterhin auf Stürmer Andrew Schembri verzichten. Zusätzlich fehlen wird auch Torhüter David Zabolotny. Zabolotny musste im Spiel gegen die Starbulls Rosenheim angeschlagen vorzeitig das Eis verlassen und wird dem DSC am kommenden Wochenende fehlen.