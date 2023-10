Lesedauer: ca. 1 Minute

​Es war das absolute Spitzenmatch und das Duell der Giganten in der Oberliga Süd. Auf der einen Seite, als Gast, der Topfavorit, bisher nicht nur ungeschlagen, sondern auch ohne Gegenpunkt und auf der Gastgeberseite jene Mannschaft, die Hockeyweb in der Vorschau auf Platz eins gesehen hatte.

Das Spiel brachte dann auch alles, was das Eishockeyherz begehrt, wobei die Deggendorfer das Momentum auf ihrer Seite hatten, auch begünstigt durch einen Toptag ihres routinierten Torhüters Timo Pielmeier. Herausragend bei Deggendorf, das immerhin fast 41 Minuten in der Begegnung ohne Gegentor blieb, die Defensive. Weiden zeigte sich selbstbewusst, konnte aber die gegnerische Verteidigung nicht aushebeln und selbst nach dem Ehrentor wurde der Aufschwung nicht genutzt.



Die Heilbronner Falken hätten die Chance nutzen können und sich den Topteams nähern, aber sie ließen sich von Riessersee abkochen und mussten sogar noch Memmingen an sich vorbeiziehen lassen. Peiting nahm die Auswärtshürde in Stuttgart und überholte Bayreuth, wobei die Tigers durch ein technisches Problem in ihrem Stadion ausgehebelt wurden. Auf Rang acht jetzt Füssen, dass den direkten Konkurrenten aus Höchstadt besiegte und auch an Lindau vorbeizog. Passau hatte spielfrei und Bad Tölz hätte in Bayreuth antreten müssen. Ganz hinten weiterhin Stuttgart, dass sich spielerisch deutlich gesteigert hat, auch in diesem Spiel gut mitgehalten hat, aber (noch) nicht belohnt wurde.

Deggendorfer SC – Blue Devils Weiden 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Tore: Deggendorf: Petr Stloukal, Antonin Dusek, Thomas Greilinger; Weiden: Daniel Bruch,

Heilbronner Falken – SC Riessersee 4:6 (2:4, 2:0, 0:2)

Tore: Heilbronn: Linus Wernerson Libäck, Oula Uski, Michael Brunner, Robin Just; Riessersee: Daniel Pronin, Philip Ziesche, Robin Soudek, Luca Allavena, Tobias Kircher (2)

Memmingen Indians – Lindau Islanders 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)

Tore: Memmingen: Linus Svedlund, Matej Pekr, Tobias Meier, Milan Pfalzer, Edgars Homjakovs, Valentin Busch; Lindau: Damian Schneider, Nicolas Strodel, Andreas Farny, Adriano Carciola

EV Füssen – Höchstadt Alligators 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Tore: Füssen: Max Bleicher, Marco Deubler, Jakob Schuster; Höchstadt: Martin Vojcak

Stuttgart Rebels – EC Peiting 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Tore: Stuttgart: Matthéw Pistilli, Petr Wiencek; Peiting: Samuel Payeur, Marco Habermann, Dennis Krutsch, Brett Ouderkirk

Ausgefallen:

Bayreuth Tigers – Tölzer Löwen