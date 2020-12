Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit einer Möglichkeit muss sich jeder Spieler, Trainer und Fan anfreunden: In der Corona-Eishockey-Saison 2020/21 ist es möglich, dass nicht alle Spiele vor dem Ende der Spielzeit ausgetragen werden können. Das zeigt auch das Beispiel der Schwenninger Wild Wings und der Eisbären Berlin in der DEL-Vorbereitungsturnier um den Magenta-Sport-Cup.

Aber was passiert, wenn die Abschlusstabelle – oder dann besser: Abbruchtabelle – „schief“ ist? In der Saison 2019/20 erfolgte der Abbruch der Eishockey-Saison in den allermeisten Fällen nach der Hauptrunde. Play-offs wurden nicht oder – wie in der Oberliga – nur sehr kurz gespielt. In den Amateurspielklassen des Fußballs und Handballs beispielsweise wurde meist nach der Quotientenregelung gewertet. Das bedeutet: Die Anzahl der Punkte wird durch die Anzahl der absolvierten Spiele geteilt und so eine Rangfolge festgelegt. Bei Gleichheit des Punktequotienten könnte man ebenso mit der Tordifferenz verfahren.

Die DEL hat nun für den Magenta-Sport-Cup festgelegt – und das auch so in einer Mittelung nach dem Schwenninger Rückzug kommuniziert – dass die Quotientenregelung für dieses Turnier zur Anwendung kommt.

Wie sieht es aber in den Ligen des Deutschen Eishockey-Bundes aus, der bekanntlich die Oberligen, die Frauen-Bundesliga und die höherklassigen Nachwuchsligen organisiert? Denn als Alternative wäre ja auch eine „Nullwertung“ denkbar – sprich: Nicht mehr ausgetragene Spiele werden mit 0:0 Toren und null Punkten gewertet.

Auf Hockeyweb-Anfrage erklärte DEB-Ligenleiter Markus Schubert: „Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die Spiele zu werten bzw. eine Abschlusstabelle zu generieren. Im Nachwuchsbereich sowie in der Frauen-Bundesliga werden ausgefallene Spiele mit 0:0 Toren und 0 Punkten gewertet. Für die Oberligen haben wir uns die Option laut Durchführungsbestimmungen 1.3.22 offen gehalten. Hier werden wir zu gegebener Zeit die Lage (zum Stichtag X gespielte Spiele) bewerten und gemeinsam mit den Vereinen eine Sonderregelung zur Wertung der ausgefallenen Spiele erarbeiten.“ Heißt der DEB versucht hier, flexibel und in Rücksprache mit den Vereinen eine Lösung zu finden. Schubert: „Alle Möglichkeiten haben ihre Vor- und Nachteile und sind stark daran gebunden, wie viele Spiele am Ende tatsächlich absolviert wurden.“