Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der in tschechischen Kladno geborene David Stach spielt künftig für die Bayreuth Tigers in der Oberliga.

Stach durchlief seine Juniorenzeit in seiner Heimatstadt, bevor er den Weg nach Finnland fand und für drei Spielzeiten im Land des vierfachen Weltmeisters auflief. Zurück in Tschechien lief der vielfache Junioren-Nationalspieler erneut für Kladno, wo er in der Saison 2019/20 an der Seite von Jaromir Jagr zum Teil gemeinsam in einer Formation mit dem besten tschechischen Angreifer der letzten 30 Jahre der schwarzen Hartgummischeibe nachjagte, Chomutov, Pilsen sowie Vitkovice in über 230 Partien in der tschechischen Extraliga auf, wo ihm gut 120 Scorerpunkte gelangen.

Zusätzlich absolvierte der 1,83 Meter große und 93 Kilogramm schwere, rechtsschießende Center über 140 Spiele im Unterhaus, in welchen er sich 170 Mal auf dem Scoreboard eintragen konnte, bevor er in den letzten beiden Spielzeiten in Rumänien auf Punktejagd ging und im ersten Jahr in Csikszereda die Meisterschaft gewinnen konnte und zum Playoff-MVP gewählt wurde.