Lesedauer: ca. 1 Minute

​Seit Jahren setzen die Blue Devils verstärkt auf Professionalisierung in allen Bereichen, um das ehrgeizige Ziel des Aufstiegs in die DEL2 zu realisieren. Im Zuge dieses Prozesses präsentierte der Klub am Samstag, den 19. August 2023, im Rahmen des öffentlichen Trainings, sein neues Logo.

Der blaue Teufel, im Jahr 2000 von Martin Neumann entworfen, begleitete den Verein seit 2000, als der 1. EV Weiden den Beinamen Blue Devils erhielt. Obwohl das bisherige Logo hohe Bekanntheit und Beliebtheit genoss, war eine Neugestaltung aus mehreren Gründen geboten. Einerseits fehlte dem alten Logo der markenrechtliche Schutz, andererseits stellten seine Details und Form im Druck- und Stickprozess eine Herausforderung dar. Das neue Design bleibt dem ikonischen blauen Teufel und seinen Farben treu, präsentiert sich jedoch moderner, geradliniger und zeitgemäßer. Damit trifft es den Zeitgeist und spiegelt die dynamische Entwicklung des Weidener Klubs wider.



Franz Vodermeier, Geschäftsführer Blue Devils Weiden: “Es passt zu unserer aktuellen Entwicklung, wir wollen unserer Professionalisierung im Umfeld auch nach außen ein Gesicht geben. Deswegen ist der Zeitpunkt dafür jetzt ideal. Wir hatten die Umgestaltung schon immer wieder mal geplant, es scheiterte aber immer am immensen Aufwand, der dahintersteckt. Von der Ziegler Group haben wir die Power und die Kreativität bekommen und deswegen wollten wir diese Chance nutzen.”

Die Verantwortlichen betonen, dass trotz der Veränderungen wichtige Elemente beibehalten wurden. So basiert das Re-Design auf dem traditionellen blauen Teufel und seinen Farben. Auch der Slogan "Teuflisch gut" bleibt erhalten. Es ist dem Verein und der Spielbetriebs GmbH ein Anliegen, neben Fortschritt und Modernität auch die Tradition und historischen Werte hochzuhalten.