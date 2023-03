Lesedauer: ca. 1 Minute

​Beim Spiel in Garmisch-Partenkirchen stand in der neunten Spielminute alles still. Mike Glemser, Stürmer der Starbulls Rosenheim und vor zwei Jahren aus Selb gekommen, hatte sich nach einem Sturz in die Bande sehr schwere Verletzungen im Wirbelsäulenbereich zugezogen.

Nach rund zehn Tagen im künstlichen Koma und zwei Operationen lautet die erschütternde Diagnose Querschnittlähmung, auf Grund eines Bruches des vierten und fünften Halswirbels, wobei einer der beiden Wirbel zwischenzeitlich durch ein künstliches Implantat ersetzt werden konnte.



Durch den Bruch erlitt das Rückenmark schwere Verletzungen, was dazu führte, dass Glemser ab dem Halswirbel gelähmt ist.

Auf Grund dessen kann Mike Glemser weder seine Beine noch seine Hände bewegen. Seine Arme kann er bewegen, allerdings nur unkontrolliert. Auch die Atmungsaktivität ist durch die Lähmung des Zwerchfells beeinträchtigt, was dazu führt, dass er nach wie vor künstlich beatmet werden muss.

Aktuell fokussieren sich die täglichen Behandlungsmaßnahmen auf den Versuch der Wiederherstellung der grundlegenden Körperfunktionen wie selbständiges Atmen und Verdauen. Darüber hinaus wird versucht, durch Mobilisierung positiven Einfluss auf den gesamten Bewegungsapparat zu nehmen.

Gemeinsam mit der Familie starten daher die Starbulls Rosenheim eine Spendenkampagne. Ein Konto wurde von der Familie bereits eingerichtet auf das ab sofort gespendet werden kann. Bei der gesamten Kampagne stehen die Starbulls Rosenheim an der Seite der Familie Glemser und unterstützen diese bestmöglich.

Zur Spendenkampagne: www.starbulls.de/bestrong