​Am Freitagabend ließen es die Scorer in der Oberliga Süd so richtig krachen. Gleich 49 Tore konnten gezählt werden und die Ergebnisse hatten es in sich.

Interessanterweise war diesem Tabellenführer Weiden nicht involviert, wird das ganze Treiben amüsiert beobachtet haben und sich besonders über das Ergebnis in Memmingen gefreut haben. Dort gelang den heimischen Indians ein etwas überraschender Erfolg über das eigentlich spielbestimmende Rosenheim. Damit wuchs der Vorsprung der Weidener auf Verfolger Rosenheim auf acht Zähler an. Trotz der Niederlage haben aber die Starbulls immer noch fünf Punkte Vorsprung auf die Höchstadt Alligators, die sich der Pflichtaufgabe in Grafing mit etwas Mühe entledigten.



Zwei Punkte hinter den Alligators die punktgleichen Riesserseer und Deggendorf. Vor allem der DSC betrieb und schoss die Riverkings mit einem Rekordergebnis ab. Es war der höchste Sieg seit 30 Jahren über Landsberg und auch der höchste Erfolg seit dem Januar 2017, als man Höchstadt mit dem gleichen Ergebnis nach Hause schickte. Schon sechs Punkte hinter Deggendorf wurde aus einem Verfolgerduo ein Verfolgerquartett. Peiting und Bad Tölz leisteten sich Pleiten, Passau und Memmingen holten durch Siege auf. Besonders beeindruckend, dass Passau gegen einen direkten Konkurrenten, nämlich Bad Tölz, nicht nur einen Rekordsieg einfuhr, sondern auch den höchsten Erfolg seit dem Oktober 2010, als Deggendorf mit 9:1 besiegt werden konnte. Auch am Tabellenende gab es eine Veränderung. Füssen besiegte Lindau und überholte damit wieder Landsberg. Beide Teams sind punktgleich. Erwähnenswert wäre noch das Spiel des Tabellenletzten Klostersee gegen Höchstadt. Der Grund: Das Schiedsrichterduo Ulpi/Ruben verhängte 163 Strafminuten, darunter vier Fünfer und sechs Spieldauerstrafen.

Deggendorfer SC – Landsberg Riverkings 9:1 (2:1, 5:0, 2:1)

Tore: Deggendorf: Curtis Leinweber (3), Thomas Greilinger (2), Lucas Miculka, Niklas Pill, Petr Stloukal, Alex Grossrubatscher; Landsberg: Walker Sommer

Passau Black Hawks – Tölzer Löwen 9:3 (2:0, 5:2, 2:1)

Tore: Passau: Jakub Cizek (3), Raphael Reich, Brett Schäfer, Carter Popoff, Fabian Baßler, Zachary Dybowski, Davin Maus; Bad Tölz: Christoph Fischhaber, Ludwig Nirschl, Erik Gollenbeck

EV Füssen – Lindau Islanders 7:4 (2:2, 3:1, 2:1)

Tore: Füssen: Carl Zimmermann (2), Bauer Neudecker (2), Pius Seitz, Janne Seppänen, Victor Knaub; Lindau: Arturs Sevchenko, Alexander Dosch, Daniel Stiefenhofer, Skylar Pacheco

Memmingen Indians – Starbulls Rosenheim 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)

Tore: Memmingen: Petr Pohl (2), Matej Pekr; Rosenheim: Klemen Pretnar (2)

SC Riessersee – EC Peiting 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Tore: Riessersee:Moritz Israel, Alexander Höller, Robin Soudek, Kevin Slezak; Peiting: Felix Beauchemin-Brassard

EHC Klostersee – Höchstadt Alligators 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

Tore: Klostersee: Vili Vesalainen, Marinus Katzenberger; Höchstadt: Dmitrij Litesov (2), Jari Neugebauer, Martin Vojcak