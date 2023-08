Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Verantwortlichen des SC Riessersee können einen weiteren Neuzugang vermelden. Nachdem die letzten Neuverpflichtungen ausschließlich für die Offensivabteilung waren, geht es jetzt wieder an die Sicherung des eigenen Tores und ums Tore verhindern.

Hierbei wurde Pat Cortina im Westen Kanadas fündig, Verteidiger Curtis Roach konnte unter Vertrag genommen werden. Der Verteidiger mit den Gardemaßen von 1,85 Meter Körpergröße bei 91 Kilogramm Gewicht entspricht genau dem Anforderungsprofil von Trainer Pat Cortina: „Auch Curtis passt absolut zu unserer Philosophie. Er kommt ebenfalls mit einem starken Willen sich zu verbessern.“



Für den 25jährigen Rechtsschützen aus Saskatoon, Kanada, ist der SC Riessersee die erste Station in Europa. Pat Cortina hat mit dem Verteidiger vorab telefoniert und einiges in Erfahrung gebracht: „Nach dem Ende seiner Karriere in der Universitätsliga möchte er jetzt in Europa beziehungsweise in Deutschland durchstarten. Er hat die richtige Einstellung und möchte jeden Tag hart arbeiten, um sich zu verbessern.“

Cortina: „Curtis bringt einiges an Erfahrung mit, ich habe mir einige Videos von Spielen angesehen und habe mit ihm gesprochen – und ich bin mir sicher, dass er uns weiterhelfen kann. Mein Netzwerk hat mir nur Gutes über ihn berichtet, er bringt gute offensive Fähigkeiten mit und arbeitet in der Defensive sehr gut.“