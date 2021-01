Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Die Starbulls Rosenheim haben am Sonntagabend ihr Auswärtsspiel in der Oberliga Süd gegen den EV Füssen mit 6:2 für sich entschieden und sich damit für die Heimniederlage am Freitag gegen Lindau umgehend rehabilitieren können.

Die Mannschaft von Trainer John Sicinski traf bereits in der ersten Spielminute, beantwortete Füssens Ausgleichstreffer umgehend mit der erneuten Führung und zog dank einer couragierten Leistung auf 6:1 davon, sodass der verdiente Auswärts-Dreier nie in Gefahr geriet. Bereits am Dienstag wollen die Starbulls im Heimspiel gegen den Deggendorfer SC mit einem weiteren Sieg nachlegen.

Man merkte den Grün-Weißen in Füssen vom ersten Bully den unbedingten Willen an, sich für die erste Heimniederlage der Saison, die zwei Tage zuvor gegen Lindau mit 1:5 deutlich ausgefallen war, zu rehabilitieren. Schon nach 51 Sekunden konnten die Starbulls erstmals jubeln, und es war der zuletzt im Torabschluss glücklose Kapitän Michael Baindl höchstpersönlich, der die Scheibe nach Zuspiel von Enrico Henriquez-Morales und Alexander Höller im Füssener Gehäuse versenkte (1.). Durch ein problemlos verteidigtes Unterzahlspiel gegen das beste Powerplayteam der Liga holten sich die Grün-Weißen weiteres Selbstvertrauen. Beim Füssener Ausgleichstreffer durch Ondrej Zelenka, der nach Ablage von Florian Simon ins linke untere Eck traf (15.), zeigte sich die Rosenheimer Abwehr dann aber nicht ganz auf der Höhe. Doch die Starbulls antworten bereits eine gute Minute später mit dem erneuten Führungstreffer. Curtis Leinweber eroberte die Scheibe gegen Lubos Velebny in der Rundung, passte nach innen zu Dominik Daxlberger, der legte sofort quer weiter und Kyle Gibbons verwertet aus kurzer Distanz mühelos zum 2:1 aus Rosenheimer Sicht (17.).

Auch im zweiten Spielabschnitt entschärften die Starbulls ein Füssener Powerplay mühelos und hätten danach bei einem Gegenstoß durch Daxlberger den dritten Treffer erzielen können. Just als Füssen stärker zu werden schien, schlugen die Grün-Weißen dann aber zu. Dominik Kolb bediente Leinweber, der legte per Rückhand ab und erneut Kyle Gibbons traf kompromisslos flach und unhaltbar zum 3:1 (31.). Knapp drei Minuten später erhöhte Simon Heidenreich per Abstauber auf 4:1, nachdem Torwart Maximilian Meier einen Schuss von Garret Pruden noch reaktionsschnell abgewehrt hatte (34.). Füssens Schlussmann Meier zeigte wie auch Starbulls-Goalie Andreas Mechel eine starke Leistung und verhinderte mit vielen sehenswerten Paraden weitere Rosenheimer Tore. Machtlos war er aber kurz vor der zweiten Pausensirene, als Curtis Leinweber den Puck erst über die Schlägerschaufel seines Gegenspielers lupfte und sie dann mit der Rückhand zum 5:1 in den Winkel zauberte (40.).

Im letzten Drittel nutzten die Starbulls dann eines von drei Überzahlspielen an diesem Abend zum sechsten Treffer: Henriquez-Morales traf den Pfosten und Daxlberger scheiterte im Nachschuss am per Luftsprung rettenden Torwart – doch dann schob der ebenfalls lange auf einen Torerfolg wartende Alexander Höller zum 6:1 ein (48.). Der zweite Füssener Treffer eine Minute später – Eric Nadeau eroberte hinter dem Rosenheimer Tor die Scheibe und Florian Simon überwand Torwart Mechel per Rückhand (49.) – war nur noch Ergebniskosmetik.

Starbulls-Chefcoach Sicinski freute sich über einen verdienten Sieg: „Unser Forechecking hat gut funktioniert, wir haben wenig zugelassen und haben heute auch unsere Torchancen genutzt. Es war ein cleveres Auswärtsspiel von uns als richtige Antwort auf die Niederlage am Freitag. Dass wir diese gut machen wollen, gilt aber nicht nur für ein Spiel, sondern wir wollen am Dienstag gegen Deggendorf unbedingt da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben!“

Das Heimspiel gegen Deggendorf am Dienstag um 19.30 Uhr soll zur erfolgreichen Revanche für das unglücklich im Shout-Out verlorenen Auswärtsspiel der Starbulls am Dreikönigstag gegen den gleichen Gegner werden. Ob dies gelingt, können alle Fans der Starbulls per Internet-Livestream verfolgen. Die Übertragung ist auf dem Portal www.sprade.tv buch- und abrufbar.