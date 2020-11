Lesedauer: ca. 1 Minute

​Aufgrund der Corona-Fälle in der Oberliga Süd wird der Spielplan auch am kommenden Wochenende wieder angepasst.

Nachdem sich das Team des EC Peiting aktuell in Quarantäne befindet, muss das Auswärtsspiel der Blue Devils Weiden beim ECP am Freitag abgesagt werden. Spielfrei sind die Blue Devils allerdings trotzdem nicht. Mit dem DEB sowie den Eisbären Regensburg einigte man sich darauf, dass bereits am Freitag in der Weidener Hans-Schröpf-Arena das zweite Oberpfalzderby der Saison stattfindet. Ursprünglich wäre diese Begegnung für den 18. Dezember angesetzt gewesen. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Zudem befinden sich aktuell der Höchstadter EC als auch die EV Lindau Islanders in Quarantäne und können somit am Wochenende nicht antreten. Diesen Umstand nutzen der EV Füssen, die am Sonntag in Lindau hätten spielen sollen, und die Selber Wölfe, die in den Aischgrund hätten reisen sollen, in Abstimmung mit dem DEB, um ihre Partie vom 12. Februar auf Sonntag vorzuverlegen. Das Eröffnungsbully wird – eine Stunde früher als gewöhnlich – bereits um 17 Uhr stattfinden.