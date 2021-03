Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das ist eine bittere Nachricht für die Blue Devils Weiden. Aufgrund eine positiven Corona-Falls muss das für heute geplante Pre-Play-off-Spiel abgesagt und aus Zeitgründen gewertet werden.

Bei den Blue Devils Weiden liegt ein positiver Corona-Fall innerhalb der Mannschaft vor. Dies ergaben die PCR-Tests, die vor Beginn der Play-offs der Oberliga Süd vorgeschrieben waren. Dadurch wurde das heutige Spiel bereits vom Deutschen Eishockey-Bund abgesetzt. Die Partie wird mit 5:0 für den EC Peiting gewertet. Ob das zweite Spiel am Sonntag in Peiting stattfinden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Die Viertelfinalserien starten bereits am Dienstag.

Im zweiten Pre-Play-off-Duell stehen sich der EV Lindau und der ECDC Memmingen am Wochenende in Hin- und Rückspiel gegenüber.