Lesedauer: ca. 1 Minute

​Rekordspieler Corey Mapes bleibt den Heilbronner Falken auch in der Oberliga treu. Damit geht der gebürtige Heilbronner in seine elfte Saison für sein Team.

Vor seiner Rückkehr nach Heilbronn zur Saison 2017/18 hatte der Verteidiger drei Spielzeiten in der DEL bei der Düsseldorfer EG und eine Saison bei den Kassel Huskies in der DEL2 verbracht. In der laufenden Saison erzielte Mapes, der bereits in den Jahren 2009 bis 2013 als Leihgabe der Mannheimer Adler bei den Falken gespielt hatte, in 56 Spielen drei Tore und steuerte fünf Assists bei.



Mit 473 Spielen ist Corey Mapes seit den vergangenen Playdowns der Spieler mit den meisten Spielen für die Heilbronner Falken.