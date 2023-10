Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Verantwortlichen des SC Riessersee haben auf die Verletzung von Quirin Bader (Förderlizenzspieler vom EHC Red Bull München) reagiert und auf dem Transfermarkt nochmal zugeschlagen. Aus der ECHL kommt der 27-jährige Stürmer Connor Graham mit der Erfahrung aus drei Jahren in der dritthöchsten Spielklasse in Nordamerika.

Der Mittelstürmer soll mit seiner Erfahrung und seiner Routine bei den Weiß-Blauen eine wichtige Rolle in der Entwicklung und Führung der jungen Talente einnehmen. Dabei erhoffen sich die Verantwortlichen des Sportclubs durch den Linksschützen mehr Struktur und Ordnung im Spiel des SCR. Der Kontakt mit dem SCR kam über eine Verbindung zustande, die der Kanadier bereits vor knapp zehn Jahren knüpfte: 2012 spielte der Linksaußen für die U20 der Red-Bull-Akademie. „Mit dem SC Riessersee kam ich Anfang des Sommers durch Kontakte aus meiner Zeit in der Salzburger U20-Mannschaft in Kontakt. Ich würde mich als zuverlässigen Zwei-Wege-Stürmer beschreiben, bei dem das Team an erster Stelle steht. Ich bin sehr froh über diese Gelegenheit und Chance und freue mich sehr auf diese Saison“, sagt Connor Graham.



Die Personalsituation hat sich durch den Ausfall von Quirin Bader intensiviert und es musste gehandelt werden. Pat Cortina zur Verpflichtung: „Unser Kader war von Anfang an nicht sehr breit aufgestellt und es ist wichtig, Quantität auch mit der bestmöglich verfügbaren Qualität zu besetzen. Connor ist ein erfahrener Spieler und er versteht und akzeptiert seine Rolle. Er wird Stabilität und Tiefe in unsere Sturmreihen bringen und unseren jungen Spielern mit seiner Erfahrung helfen. Uns ist wichtig, einen Teamplayer zu bekommen, der sich voll und ganz in den Dienst der Mannschaft stellt. Ich freue mich, dass er bei uns ist.“