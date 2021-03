Lesedauer: ca. 1 Minute

​Clemens Ritschel, der Torhüter der Passau Black Hawks, hat sich entschieden, seine aktive Laufbahn zu beenden. „Ich habe diesen Schritt ganz bewusst gewählt und freue mich auf die Zeit, die jetzt kommt“, sagt der Goalie.

Die Torhüter-Ausrüstung tauscht Clemens Ritschel künftig gegen Berufsbekleidung aus. „Clemens hat eine Entscheidung für die Zukunft getroffen. Hut ab, denn es ist sicher nicht leicht, nach so vielen Jahren auf dem Eis die Schlittschuhe an den Nagel zu hängen. Wir haben den höchsten Respekt vor dieser Entscheidung. Ohne jeden Zweifel ist es für den Verein natürlich sehr schade. Wir hätten gerne mit Clemens weitergearbeitet. Jeder von uns im Verein wünscht Clemens für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg“, verabschiedet der sportliche Leiter Christian Zessack den Black-Hawks-Goalie.

Der 26-jährige Torhüter hat die letzten drei Spielzeiten das Tor der Passau Black Hawks gehütet und hat sich in dieser Zeit zu einem Publikumsliebling der Fans und Zuschauer entwickelt. Mit starken Paraden und spektakulären Aktionen hat Ritschel den Habichten in den vergangenen Jahren viele Siege festgehalten. „Ich bin unglaublich dankbar für die Zeit in Passau. Die Fans und die Unterstützung, egal ob bei Heim- oder Auswärtsspielen, waren immer phänomenal“, erinnert sich Ritschel gerne an die Spiele vor der Corona-Pandemie. „Ich möchte mich ausdrücklich auch bei Christian Zessack bedanken. Für das Vertrauen und die Unterstützung – auch neben der Eisfläche. Ohne ihn hätte ich vielleicht diesen Schritt schon früher gemacht“. Und eines zeigt den Charakter und die Bodenständigkeit von Clemens Ritschel ganz deutlich: „Der größte Dank gilt selbstverständlich meiner Familie, welche mich mein komplettes Eishockey-Leben immer unterstützt und gefördert hat. Ohne Euch wäre das alles gar nicht möglich gewesen.“