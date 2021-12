Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die EV Lindau Islanders können ab sofort eine der vakanten Positionen in der Verteidigung neu besetzen. Verteidiger Christian Guran kommt auf Leihbasis bis Saisonende von den Saale Bulls Halle aus der Oberliga Nord an den Bodensee.

Nach langer Suche sind die EV Lindau Islanders nun endlich fündig geworden. Die Lindauer können eine der beiden vakanten Positionen in der Verteidigung, die durch die Verletzung von Christian Ettwein und dem eigentlich gegenüber den Islanders kommunizierten Karriereende von Dominik Ochmann entstanden waren, neu besetzen. „Nach langem Suchen haben wir nun einen sehr ehrgeizigen jungen Verteidiger, dank der Unterstützung der Saale Bulls Halle, zur Verstärkung unserer Defensive gefunden“, so der Sportliche Leiter der Islanders, Sascha Paul.

Für die EV Lindau Islanders, die Saale Bulls sowie für Christian Guran selbst, stellt sich dieses Leihgeschäft als Win-Win-Situation dar. Bei den EV Lindau Islanders entspannt es die personelle Situation im Team ein wenig, vor allem in der Verteidigung. Und der junge, ehrgeizige Verteidiger kann sich bei Islanders die nötige Spielpraxis holen, dies es in seinem Alter für die Entwicklung braucht. Bei den Saale Bulls waren dem 22 Jahre alten Verteidiger in der letzten Zeit nicht mehr so viele Eiszeiten vergönnt und so kamen die Verantwortlichen beider Vereine ins Gespräch.

Christian Guran, geboren in Kaufbeuren, durchlief beim ESV Kaufbeuren alle Jugendmannschaften bis zur U19, ehe er ein Jahr beim Augsburger EV in der U20 verbrachte. Anschließend wechselte er zu den Saale Bulls Halle, für die 98 Pflichtspiele bestritt und jetzt nach Lindau ausgeliehen wird.