Die Passau Black Hawks haben die dritte und letzte Kontingentstelle im Kader mit dem schwedischen Angreifer Buster Larsson besetzt.

Der 26-jährige Larsson, geboren in Malmö, bringt beeindruckende Maße mit: Mit einer Körpergröße von 196 cm und einem Gewicht von 97 kg wird er die gegnerischen Defensivreihen vor große Herausforderungen stellen.

Nach seiner Zeit in den Jugendteams von Malmö und Limhamn wechselte Larsson nach Nordamerika, wo er für verschiedene College-Mannschaften in Kanada und den USA aktiv war. In den letzten beiden Jahren spielte Larsson für die Huntsville Havoc in der Southern Professional Hockey League (SPHL). In der vergangenen Saison erzielte er 59 Scorerpunkte (20 Tore, 39 Vorlagen) in 56 Spielen.

Buster Larsson freut sich bereits auf seine Zeit bei den Passau Black Hawks: „Ich freue mich sehr darauf, in der kommenden Saison in Passau zu spielen. Es fühlt sich sehr gut an, Teil der Passau Black Hawks zu sein. Ich kann es kaum erwarten, die Stadt, die Fans und das Team kennenzulernen.“

„Wir freuen uns sehr, dass sich Buster nach seinen starken Jahren in den USA für uns als erste Station in Europa entschieden hat. Die Gespräche mit Buster waren von Anfang an äußerst positiv und der Wechsel stand bereits lange fest“, verrät Passau Black Hawks Geschäftsführer Kevin Dierks.

Trainer Petr Bares hat mit der Verpflichtung von Buster Larsson einen Angreifer ins Team geholt, der vollkommen in sein Anforderungsprofil passt: „Buster ist ein offensivstarker Spieler mit hoher Spielintelligenz, der genau in unser Anforderungsprofil passt. Sein harter, präziser Schuss und sein Zug zum Tor machen ihn im letzten Drittel brandgefährlich – das hat er in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen. Er bringt zudem viel Physis mit, ist schwer vom Puck zu trennen und verschafft sich dadurch immer wieder Vorteile im Spiel.“