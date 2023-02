Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Blick auf die Playoffs und die vergangenen Wochen, haben sich die Verantwortlichen der Starbulls Rosenheim entschieden, das Team in der Offensive weiter zu verstärken, um auch auf mögliche Verletzungen in den Playoffs vorbereitet zu sein.

Der 32-jährige Linksschütze Brad McGowan wechselt aus Italien von Gherdëina an die Mangfall. Der 1,85 Meter große und 83 Kilogramm schwere Linksaußen ist aktuell der Topscorer der AlpsHL. Der Kanadier hat eine beeindruckende Statistik in den letzten Jahren vorzuweisen. Angefangen in der BCHL in Kanada über die NCAA startete er seine Karriere bei den Senioren bei den Hannover Indians, ehe er zu den Crocodiles Hamburg und im Anschluss nach Freiburg wechselte. Zum Beginn der Saison 2019/20 wechselte er in die AlpsHL nach Gherdëina und wurde in der Saison 2021/22 Torschützenkönig und konnte auch in der aktuellen Saison schon 49 Punkte in 32 Spielen machen.



„Ich freue mich sehr, dass wir mit Brad einen spielstarken Stürmer verpflichten konnten, der in der AlpsHL schon gezeigt hat, dass er zuverlässig punktet. Mit seiner Erfahrung in Italien sowie zuvor in der Oberliga wird er auch bei uns eine wichtige Rolle spielen und dem Team weiterhelfen. Mit noch einem Kontingentspieler sind wir auf dieser Position nun flexibler aufgestellt und sind für eine lange Saison gerüstet. Gerade mit dem Verletzungspech der letzten Monate möchten wir hier kein Risiko eingehen“, so Headcoach Jari Pasanen über den Neuzugang.

Christian Hötzendorfer, Vorstand der Starbulls Rosenheim freut sich über die Verpflichtung: „Mit Tomas Pöpperle und jetzt auch mit Brad McGowan haben wir zwei Spieler geholt, die uns gerade in der aktuellen Phase nochmal weiterhelfen werden mit ihrer Qualität auf dem Eis wie auch mit ihrem Charakter in der Kabine. Wir biegen in die entscheidende Phase der Saison ein und da ist es umso wichtiger, breit aufgestellt zu sein, um in jedem Spiel das bestmögliche herauszuholen und am Ende unsere Ziele zu erreichen. Wenn man die Möglichkeit hat, solche Spieler zu holen, dann muss man diese Chance nutzen, um am Ende nichts unversucht zu lassen.“

„Ich kenne die Oberliga bereits aus meiner Zeit bei den Indians und in Hamburg. Seitdem hat sich die gesamte Liga enorm weiterentwickelt und ist stärker geworden. Viele Teams haben sich in dieser Saison gut verstärkt und werden um den Aufstieg mitspielen. Ich möchte die neue Herausforderung in Rosenheim annehmen und dem Team und dem Club helfen, die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Ich freue mich, das Team und den Trainer bald persönlich zu treffen“, so Brad McGowan über den Wechsel nach Rosenheim.