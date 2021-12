Am Sonntag in Regensburg

​An diesem Wochenende können die Passau Black Hawks nur gewinnen. Am Freitag empfangen die Habichte um 20 Uhr den Tabellenzweiten Blue Devils Weiden. Für die Oberpfälzer ist es nach dem Auswärtsspiel am Sonntag in Deggendorf die zweite Partie in Folge gegen eine niederbayerische Mannschaft.

Gegen eine einsatzfreudige und kämpferische Deggendorfer Mannschaft hatte Weiden am Ende mit 2:4 das Nachsehen. Ohne Zweifel ist die Mannschaft von Trainer Sebastian Buchwieser in Passau der Favorit. Der Kader wurde gezielt verstärkt und besitzt eine enorm hohe Qualität. Im Hinspiel in Weiden kamen die Black Hawks bei der 2:10-Niederlage ordentlich unter die Räder. „Wir wissen, dass wir von der ersten Sekunde bereit sein müssen. Einsatz, Kampf und Härte müssen wir über 60 Minuten an den Tag legen. Dann haben wir auch gegen Weiden eine Chance“, so Black-Hawks-Coach Ales Kreuzer. Dass die Black Hawks gegen die Topteams erfolgreich spielen können, haben die Dreiflüssestädter in dieser Saison schon eindrucksvoll bewiesen. Unterstützung erhofft sich die Mannschaft wieder von den Rängen. „Eine gut gefüllte und lautstarke Tribüne sind die beste Unterstützung für jede Mannschaft.“

Weiter geht es am Sonntag mit der Auswärtspartie bei den Eisbären Regensburg. Die Mannschaft von Coach Max Kaltenhauser hat aufgrund einer coronabedingten Pause zwei Spiele weniger als die Konkurrenz auf dem Konto und steht souverän auf dem vierten Tabellenplatz mit der Tendenz nach oben. Die Eisbären verfügen über drei fast gleichwertige Reihen und werden spielerisch fast nicht zu schlagen sein. Die Black Hawks wollen aber auch auswärts mit Einsatz und Leidenschaft den Favoriten zu Fall bringen. Die 0:6-Niederlage im Hinspiel soll am Sonntag für die Habichte nicht der Maßstab sein. „In Regensburg steht uns die nächste schwere Partie bevor. Die Mannschaft kann aber befreit aufspielen. Der Druck liegt einzig und alleine bei Regensburg“, erzählt Vorstand Christian Eder.